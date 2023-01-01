Зажим SmallRig 735 Super Clamp с гнездами 1/4" и 3/8"
Код товара : УТ-00046684
Артикул : 735
990 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.130
Описание
Струбцинный зажим для любых труб, направляющих, перекладин, полок, столешниц и так далее, толщиной от 15 до 40 мм. Максимальная нагрузка 1.5 кг. Два резьбовых отверстия под винты 1/4" и 3/8". Вес 130 г.