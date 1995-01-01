Струбцинный зажим для любых труб, направляющих, перекладин, полок, столешниц и так далее, толщиной от 15 до 40 мм. Максимальная нагрузка 1.5 кг. Два резьбовых отверстия под винты 1/4" и 3/8". Вес 130 г.
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