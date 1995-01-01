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Зажим SmallRig 735 Super Clamp с гнездами 1/4" и 3/8"

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Код товара: УТ-00046684 Артикул: 735 Код товара: УТ-00046684 Артикул: 735 Тип держателя Зажим Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Зажим Описание Струбцинный зажим для любых труб, направляющих, перекладин, полок, столешниц и так далее, толщиной от 15 до 40 мм. Максимальная нагрузка 1.5 кг. Два резьбовых отверстия под винты 1/4" и 3/8". Вес 130 г. Видео Наш обзор

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