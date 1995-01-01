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Зажим SmallRig 735 Super Clamp с гнездами 1/4" и 3/8"

  • 735 Super Clamp с гнездами 1/4" и 3/8"
  • 735 Super Clamp с гнездами 1/4" и 3/8"
  • 735 Super Clamp с гнездами 1/4" и 3/8"
  • 735 Super Clamp с гнездами 1/4" и 3/8"
  • 735 Super Clamp с гнездами 1/4" и 3/8"
  • 735 Super Clamp с гнездами 1/4" и 3/8"
  • 735 Super Clamp с гнездами 1/4" и 3/8"
  • 735 Super Clamp с гнездами 1/4" и 3/8"
  • 735 Super Clamp с гнездами 1/4" и 3/8"
  • 735 Super Clamp с гнездами 1/4" и 3/8"
  • 735 Super Clamp с гнездами 1/4" и 3/8"
  • 735 Super Clamp с гнездами 1/4" и 3/8"
  • 735 Super Clamp с гнездами 1/4" и 3/8"
Код товара:УТ-00046684
Артикул:735

Товар не найден

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Описание
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Описание

Струбцинный зажим для любых труб, направляющих, перекладин, полок, столешниц и так далее, толщиной от 15 до 40 мм. Максимальная нагрузка 1.5 кг. Два резьбовых отверстия под винты 1/4" и 3/8". Вес 130 г.