Набор винтов SmallRig 6389 Screw Set



Код товара: УТ-00096784 Артикул: 6389 Код товара: УТ-00096784 Артикул: 6389 Набор винтов из нержавеющей стали для монтажа клеток, рукояток, быстросъемных площадок и других аксессуаров. Включает 5 типов винтов: M2.5, M3, 1/4"-20 со шлицем, 1/4"-20 под шестигранник и 3/8"-16 со шлицем. Также в комплекте удобный пластиковый контейнер для хранения. Товар не найден Задать вопрос Описание Набор винтов из нержавеющей стали для монтажа клеток, рукояток, быстросъемных площадок и других аксессуаров. Включает 5 типов винтов: M2.5, M3, 1/4"-20 со шлицем, 1/4"-20 под шестигранник и 3/8"-16 со шлицем. Также в комплекте удобный пластиковый контейнер для хранения. Комплектация: Винт М2.5 х 6 – 8 шт.

Винт М3 х 5 – 8 шт.

Винт 1/4"-20 со шлицем – 9 шт.

Винт 1/4"-20 под шестигранник – 8 шт.

Винт 3/8"-16 со шлицем – 2 шт.

Пластиковый контейнер

Гарантийный талон Характеристики Размеры контейнера: 80 х 62 х 24 мм

Вес нетто: 99 г

Размер упаковки: 10 х 7 х 3 см

Вес брутто: 120 г

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