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Набор винтов SmallRig 6389 Screw Set

Код товара:УТ-00096784
Артикул:6389

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Набор винтов из нержавеющей стали для монтажа клеток, рукояток, быстросъемных площадок и других аксессуаров. Включает 5 типов винтов: M2.5, M3, 1/4"-20 со шлицем, 1/4"-20 под шестигранник и 3/8"-16 со шлицем. Также в комплекте удобный пластиковый контейнер для хранения.

Комплектация:

  • Винт М2.5 х 6 – 8 шт.
  • Винт М3 х 5 – 8 шт.
  • Винт 1/4"-20 со шлицем – 9 шт.
  • Винт 1/4"-20 под шестигранник – 8 шт.
  • Винт 3/8"-16 со шлицем – 2 шт.
  • Пластиковый контейнер
  • Гарантийный талон

Характеристики

  • Размеры контейнера: 80 х 62 х 24 мм
  • Вес нетто: 99 г
  • Размер упаковки: 10 х 7 х 3 см
  • Вес брутто: 120 г