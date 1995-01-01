Набор винтов SmallRig 6389 Screw Set
Код товара:УТ-00096784
Артикул:6389
Товар не найден
Описание
Набор винтов из нержавеющей стали для монтажа клеток, рукояток, быстросъемных площадок и других аксессуаров. Включает 5 типов винтов: M2.5, M3, 1/4"-20 со шлицем, 1/4"-20 под шестигранник и 3/8"-16 со шлицем. Также в комплекте удобный пластиковый контейнер для хранения.
Комплектация:
- Винт М2.5 х 6 – 8 шт.
- Винт М3 х 5 – 8 шт.
- Винт 1/4"-20 со шлицем – 9 шт.
- Винт 1/4"-20 под шестигранник – 8 шт.
- Винт 3/8"-16 со шлицем – 2 шт.
- Пластиковый контейнер
- Гарантийный талон
Характеристики
- Размеры контейнера: 80 х 62 х 24 мм
- Вес нетто: 99 г
- Размер упаковки: 10 х 7 х 3 см
- Вес брутто: 120 г