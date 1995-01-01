Клетка SmallRig 6372 для камеры Canon EOS R6 V оснащена планками для системы быстросъемных креплений HawkLock. Клетка позволяет оснастить камеру дополнительными аксессуарами под ваши задачи: поставить боковые или верхние рукоятки, навесить внешний монитор, микрофон, осветитель, батарею высокой емкости, добавить аксессуары для объектива (подпорки, компендиумы, follow-focus системы), плечевой упор и так далее. Для этого сверху и слева предусмотрены 2 планки НАТО / HawkLock, холодный башмак (сверху), резьбовые гнезда 1/4" и 3/8" – по всему периметру. Нижняя пластина выполнена по стандарту Arca Swiss, что упрощает установку на совместимые штативы, стабилизаторы (включая DJI RS серию, за исключением DJI RS 4 Mini) и другие крепления.

На нижней пластине также имеется гнездо QD для совместимых ремней, есть и простые проушины под стропу – как для плечевого, так и для кистевого ремня. Кроме того, в углублении снизу с помощью магнитов удерживается инструмент для установки клетки на камеру. Она фиксируется в 3 точках: через 2 штативных гнезда и через правую проушину для ремня, что обеспечивает максимально плотное крепление, без какого-либо люфта. Доступ ко всем интерфейсам и органам управления камеры остается свободным. Клетка вытачивается из блока алюминия на прецизионных ЧПУ станках.