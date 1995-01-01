Рукоятка-поплавок SmallRig 6152, для экшн-камер GoPro, DJI, Insta360
Код товара:УТ-00096899
Артикул:6152
Товар не найден
Описание
Рукоятка-поплавок SmallRig 6152 Floating Grip предназначена для экшн-камер GoPro, DJI, Insta360 и других брендов: она оснащена стандартным штативным винтом 1/4"-20 и адаптером для крепления гребешкового типа. Рукоятка обеспечивает камере плавучесть при падении в воду, а яркий оранжевый цвет помогают найти ее среди волн. В комплекте также идет страховочный ремешок на запястье. Покрытие из вспененного EVA материала обеспечивает уверенный захват даже в мокром состоянии. В основании рукоятки предусмотрено штативное гнездо 1/4" для установки на различные крепления.
Характеристики
- Размеры: 182.5 х 38.5 х 38.5 мм
- Вес: 93 г (+/- 5 г)
- Размеры упаковки: 212.8 х 82 х 56.5 мм
- Вес брутто: 152 г
- Материалы: АБС пластик, ЭВА пена, нержавеющая сталь, нейлон
- Комплектация: рукоятка, гребешковый адаптер, ремешок на запястье