Рукоятка-поплавок SmallRig 6152 Floating Grip предназначена для экшн-камер GoPro, DJI, Insta360 и других брендов: она оснащена стандартным штативным винтом 1/4"-20 и адаптером для крепления гребешкового типа. Рукоятка обеспечивает камере плавучесть при падении в воду, а яркий оранжевый цвет помогают найти ее среди волн. В комплекте также идет страховочный ремешок на запястье. Покрытие из вспененного EVA материала обеспечивает уверенный захват даже в мокром состоянии. В основании рукоятки предусмотрено штативное гнездо 1/4" для установки на различные крепления.