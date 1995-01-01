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Рукоятка-поплавок SmallRig 6152, для экшн-камер GoPro, DJI, Insta360

  • 6152, для экшн-камер GoPro, DJI, Insta360
  • 6152, для экшн-камер GoPro, DJI, Insta360
  • 6152, для экшн-камер GoPro, DJI, Insta360
  • 6152, для экшн-камер GoPro, DJI, Insta360
  • 6152, для экшн-камер GoPro, DJI, Insta360
  • 6152, для экшн-камер GoPro, DJI, Insta360
  • 6152, для экшн-камер GoPro, DJI, Insta360
Код товара:УТ-00096899
Артикул:6152

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Рукоятка-поплавок SmallRig 6152 Floating Grip предназначена для экшн-камер GoPro, DJI, Insta360 и других брендов: она оснащена стандартным штативным винтом 1/4"-20 и адаптером для крепления гребешкового типа. Рукоятка обеспечивает камере плавучесть при падении в воду, а яркий оранжевый цвет помогают найти ее среди волн. В комплекте также идет страховочный ремешок на запястье. Покрытие из вспененного EVA материала обеспечивает уверенный захват даже в мокром состоянии. В основании рукоятки предусмотрено штативное гнездо 1/4" для установки на различные крепления.

Характеристики

  • Размеры: 182.5 х 38.5 х 38.5 мм
  • Вес: 93 г (+/- 5 г)
  • Размеры упаковки: 212.8 х 82 х 56.5 мм
  • Вес брутто: 152 г
  • Материалы: АБС пластик, ЭВА пена, нержавеющая сталь, нейлон
  • Комплектация: рукоятка, гребешковый адаптер, ремешок на запястье