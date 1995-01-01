Аккумулятор SmallRig 5729 NP-F970 - литий-ионный аккумулятор высокой ёмкости, предназначенный для питания профессионального оборудования: камер, светодиодных осветителей, мониторов и моторизованных слайдеров. Номинальная ёмкость составляет 7500 мА·ч (55,5 Вт·ч). Аккумулятор сохраняет работоспособность при разряде до температуры -40°C, что позволяет использовать его в экстремальных условиях. Время полной зарядки через порт USB-C с поддержкой Power Delivery составляет 2 часа.

Конструкция и интерфейсы

Аккумулятор оснащён основным разъёмом для подключения к оборудованию, портом USB-C (вход/выход) и портом USB-A (выход) для зарядки внешних устройств, таких как смартфоны и планшеты. Мощность выхода USB-A составляет до 27 Вт. Порт USB-C поддерживает входную мощность 36 Вт для быстрой зарядки. Цепи USB-C и USB-A работают независимо, позволяя одновременно заряжать два устройства с суммарной выходной мощностью до 54 Вт.

Управление и индикация

На корпусе расположены сенсорные кнопки и OLED-дисплей для точного контроля оставшегося заряда в процентах. Дисплей отображает состояние при зарядке и разрядке, а также сигнализирует миганием при уровне заряда ниже 10%. Четырёхкратное нажатие кнопки переводит порты USB в спящий режим для экстренного сохранения остаточного заряда.

Защита и безопасность

Аккумулятор оснащён встроенной системой интеллектуального управления с комплексной защитой от перегрузки по току, переразряда и короткого замыкания. Корпус выполнен из ПК + АБС-пластика. Максимальный разрядный ток основного порта составляет 10 А с порогом защиты 11 А. Рабочий диапазон температур при разряде — от -40°C до 45°C, при зарядке — от 0°C до 45°C. Вес аккумулятора — 372 г, габариты — 76,2 x 71,6 x 38,6 мм.

Комплектация аккумулятора SmallRig 5729 NP-F970: