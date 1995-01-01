Провод SmallRig 4908 240W USB-C Power Cable поддерживает сверхбыструю зарядку PD 3.1 мощностью 240 Вт, обеспечивая мгновенную подзарядку ваших устройств. Металлические разъемы и плетеная проволока гарантируют прочность и долговечность, что снижает необходимость в частой замене.

Интерфейс USB-C на USB-C обладает высокой совместимостью, подходя для различных нужд зарядки устройств. В дополнение к этому, включённая в комплект силиконовая стяжка позволяет легче организовать и транспортировать кабель, делая вашу жизнь более упорядоченной и эффективной.

Комплектация:

Кабель питания USB-C мощностью 240 Вт Smallrig 4908

Руководство пользователя

Технические данные:

Размеры продукта: 1064 x 11,8 x 6,5 мм

Размеры упаковки: 134 x 107 x 22 мм

Вес продукта: 32 ± 5,0 г

Вес упаковки: 47 ± 5,0 г

Материал(ы):

Разъем: Металл

Кабель: TPE, внешняя сетка из полиэстера

Вход/выход: 48 В⎓5 А; 240 Вт (макс.)

Протокол передачи USB-C: USB 2.0

Скорость передачи данных USB-C: 480 Мбит/с

Длина: 1 м