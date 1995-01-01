Кабель SmallRig 4908, USB-C / USB-C, 240 Вт, 1 метр, черный
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Характеристики
Описание
Провод SmallRig 4908 240W USB-C Power Cable поддерживает сверхбыструю зарядку PD 3.1 мощностью 240 Вт, обеспечивая мгновенную подзарядку ваших устройств. Металлические разъемы и плетеная проволока гарантируют прочность и долговечность, что снижает необходимость в частой замене.
Интерфейс USB-C на USB-C обладает высокой совместимостью, подходя для различных нужд зарядки устройств. В дополнение к этому, включённая в комплект силиконовая стяжка позволяет легче организовать и транспортировать кабель, делая вашу жизнь более упорядоченной и эффективной.
Комплектация:
Кабель питания USB-C мощностью 240 Вт Smallrig 4908
Руководство пользователя
Технические данные:
Размеры продукта: 1064 x 11,8 x 6,5 мм
Размеры упаковки: 134 x 107 x 22 мм
Вес продукта: 32 ± 5,0 г
Вес упаковки: 47 ± 5,0 г
Материал(ы):
Разъем: Металл
Кабель: TPE, внешняя сетка из полиэстера
Вход/выход: 48 В⎓5 А; 240 Вт (макс.)
Протокол передачи USB-C: USB 2.0
Скорость передачи данных USB-C: 480 Мбит/с
Длина: 1 м