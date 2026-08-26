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L-площадка SmallRig 4797B для Sony A7CII / A7CR (состояние 5) (б/у)

  • 4797B для Sony A7CII / A7CR (состояние 5)
  • 4797B для Sony A7CII / A7CR (состояние 5)
  • 4797B для Sony A7CII / A7CR (состояние 5)
  • 4797B для Sony A7CII / A7CR (состояние 5)
  • 4797B для Sony A7CII / A7CR (состояние 5)
  • 4797B для Sony A7CII / A7CR (состояние 5)
  • 4797B для Sony A7CII / A7CR (состояние 5)
Код товара:УТ-00096705
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-08-26/01

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Код товара: УТ-00096705

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Состояние нового.
Пробег: нет информации
S/n: n/a
Комплектация: Площадка, ключ, штативный винт.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.