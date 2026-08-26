L-площадка SmallRig 4797B для Sony A7CII / A7CR (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00096705 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-08-26/01 Код товара: УТ-00096705 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-08-26/01 Тип аксессуара клетки Все характеристики Код товара: УТ-00096705 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Состояние нового.

Пробег: нет информации

S/n: n/a

Комплектация: Площадка, ключ, штативный винт.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара клетки Описание Код товара: УТ-00096705 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Состояние нового.

Пробег: нет информации

S/n: n/a

Комплектация: Площадка, ключ, штативный винт.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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