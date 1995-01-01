Кабель SmallRig 4K HDMI 2.0 Ultra Slim в тонкой оплетке (3.6 мм) обладает повышенной гибкостью, что может быть важно при сборке клетки для вашей камеры. Корпуса коннекторов также уменьшены, чтобы не создавать помех подключению других кабелей в соседние разъемы камеры. Кабель поддерживает стандарт HDMI 2.0: передача 4К видео с разрешением до 60 кадров/с. Все это делает данный кабель отличным выбором для подключения внешнего монитора или беспроводной системы передачи изображения (видеосендера). Длина кабеля составляет 1 м, в комплекте идет застежка для фиксации.

Коннекторы: HDMI Type A (male) / HDMI Micro D (male)

Материал оплетки: ТПЭ (термопластичный эластомер)

Размеры: 1000 х 17 х 8.5 мм

Размеры упаковки: 162 x 140 x 10 мм

Вес: 28 г

Вес брутто: 44 г