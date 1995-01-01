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Кабель SmallRig 4788, USB-C / USB-C, 100 Вт, 35 см, черный

  • 4788, USB-C / USB-C, 100 Вт, 35 см, черный
  • 4788, USB-C / USB-C, 100 Вт, 35 см, черный
  • 4788, USB-C / USB-C, 100 Вт, 35 см, черный
  • 4788, USB-C / USB-C, 100 Вт, 35 см, черный
  • 4788, USB-C / USB-C, 100 Вт, 35 см, черный
  • 4788, USB-C / USB-C, 100 Вт, 35 см, черный
  • 4788, USB-C / USB-C, 100 Вт, 35 см, черный
Код товара:УТ-00095389
Артикул:4788

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Провод SmallRig 4788 USB-C (Прямой) to USB-C (Прямой) Data Cable 35 см поддерживает высокоскоростную передачу данных, достигающую 20 Гбит/с, а также поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт, гарантируя бесперебойную передачу данных и зарядку.

Изготовленный из силиконового материала, кабель обеспечивает удобное и гибкое прикосновение, а разъемы из алюминиевого сплава обеспечивают надежную прочность. Благодаря двум интерфейсам USB-C с прямыми и угловыми вариантами, он может похвастаться широкой совместимостью с большинством устройств.

  • Поддерживает USB 3.1, USB 3.0 и USB 2.0
  • Совместимость с USB Type-C Rev 2.2
  • Совместимость с USB PD 3.0

Комплектация:

Провод SmallRig 4788 USB-C (Прямой) to USB-C (Прямой) Data Cable 35 см
Руководство пользователя

Технические данные:

Размеры продукта: 350,0 x 12,0 x 6,5 мм
Размеры упаковки: 135,0 x 110,0 x 10,0 мм
Вес продукта: 16,0 ± 5,0 г
Вес упаковки: 30,0 ± 5,0 г
Материалы: Силикон, ТПЭ, Алюминиевый сплав