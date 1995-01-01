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Кабель SmallRig 4788, USB-C / USB-C, 100 Вт, 35 см, черный

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Код товара: УТ-00095389 Артикул: 4788 Код товара: УТ-00095389 Артикул: 4788 Разъем кабеля USB тип С Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Разъем кабеля USB тип С Описание Провод SmallRig 4788 USB-C (Прямой) to USB-C (Прямой) Data Cable 35 см поддерживает высокоскоростную передачу данных, достигающую 20 Гбит/с, а также поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт, гарантируя бесперебойную передачу данных и зарядку. Изготовленный из силиконового материала, кабель обеспечивает удобное и гибкое прикосновение, а разъемы из алюминиевого сплава обеспечивают надежную прочность. Благодаря двум интерфейсам USB-C с прямыми и угловыми вариантами, он может похвастаться широкой совместимостью с большинством устройств. Поддерживает USB 3.1, USB 3.0 и USB 2.0

Совместимость с USB Type-C Rev 2.2

Совместимость с USB PD 3.0 Комплектация: Провод SmallRig 4788 USB-C (Прямой) to USB-C (Прямой) Data Cable 35 см

Руководство пользователя Технические данные: Размеры продукта: 350,0 x 12,0 x 6,5 мм

Размеры упаковки: 135,0 x 110,0 x 10,0 мм

Вес продукта: 16,0 ± 5,0 г

Вес упаковки: 30,0 ± 5,0 г

Материалы: Силикон, ТПЭ, Алюминиевый сплав Видео Наш обзор

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