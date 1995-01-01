Кабель SmallRig 4788, USB-C / USB-C, 100 Вт, 35 см, черный
Товар не найден
Характеристики
Описание
Провод SmallRig 4788 USB-C (Прямой) to USB-C (Прямой) Data Cable 35 см поддерживает высокоскоростную передачу данных, достигающую 20 Гбит/с, а также поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт, гарантируя бесперебойную передачу данных и зарядку.
Изготовленный из силиконового материала, кабель обеспечивает удобное и гибкое прикосновение, а разъемы из алюминиевого сплава обеспечивают надежную прочность. Благодаря двум интерфейсам USB-C с прямыми и угловыми вариантами, он может похвастаться широкой совместимостью с большинством устройств.
- Поддерживает USB 3.1, USB 3.0 и USB 2.0
- Совместимость с USB Type-C Rev 2.2
- Совместимость с USB PD 3.0
Комплектация:
Провод SmallRig 4788 USB-C (Прямой) to USB-C (Прямой) Data Cable 35 см
Руководство пользователя
Технические данные:
Размеры продукта: 350,0 x 12,0 x 6,5 мм
Размеры упаковки: 135,0 x 110,0 x 10,0 мм
Вес продукта: 16,0 ± 5,0 г
Вес упаковки: 30,0 ± 5,0 г
Материалы: Силикон, ТПЭ, Алюминиевый сплав