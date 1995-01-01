Описание

Угловая площадка упрощает вертикальную съемку с использованием штатива или электронного стабилизатора. Площадка фиксируется на камере в 2 точках: в штативное гнездо и за проушину для крепления ремня, что предотвращает самопроизвольное вращение площадки относительно камеры во время использования. Боковая панель может быть сдвинута в сторону на 18 мм, что позволяет подключить к камере USB и / или HDMI кабели при вертикальной съемке – в этом случае также добавляется холодный башмак, который можно использовать для установки различных аксессуаров. Обе пластины, нижняя и боковая, выполнены в форме ласточкиного хвоста стандарта Arca Swiss, также имеются резьбовые отверстия 1/4"-20, прорези для крепления плечевого или кистевого ремня, гнездо для ремней QD.

Площадка предоставляет свободный доступ к батарейному отсеку, а в углублении на нижней пластине с помощью магнитов крепится ключ-мультитул (шестигранник и плоская отвертка 2 в 1).

Характеристики