Описание

Крепление SmallRig 4467 создано специально для съемки с автомобиля на высоких скоростях. Оно объединяет традиционную силиконовую вакуумную присоску и мощные неодимовые магниты, что повышает стойкость захвата в 6 раз (по данным SmallRig). В то время как другие похожие модели гарантирую безопасность использования на скорости 60 или 80 км/ч, SmallRig 4467 выдерживает сопротивление воздуха на скорости до 120 км/ч (протестировано производителем при движении по ровным асфальтовым покрытиям, при езде по разбитой дороге или грунтовке максимальная скорость должна быть ниже).

Благодаря магнитам данное крепление (в статике) также может применяться на шероховатых стальных поверхностях, на которые не закрепить обычные присоски.

Максимальная нагрузка составляет 350 г, что позволяет использовать экшен-камеры вместе с защитными клетками. Камера устанавливается на штативный винт 1/4" или с помощью адаптера для гребешкового крепления типа GoPro. Боковые подпружиненные шпильки предотвращают произвольное вращение камеры при использовании клеток SmallRig 3084C, 3083C, 4088B, 4119B и других.

Шарнирный кронштейн, интегрированный в крепление, позволяет свободно настраивать положение камеры, устанавливать ее вертикально или горизонтально. Ножки крепления снабжены резиновыми антишоковыми проставками, которые эффективно гасят вибрации, идущие от кузова автомобиля во время движения.

Внимание:

Данное крепление предназначено для установки только на стальные или чугунные поверхности. Не используйте его на стеклянных, пластиковых, карбоновых, алюминиевых и других поверхностях, не обладающих магнитными свойствами.

Крепление нельзя долго использовать под дождем, в условиях контакта с водой.

Крепление не предназначено для использования с телефонами (на высокой скорости): большая площадь поверхности телефона усиливает сопротивление воздуха.

Крепление не предназначено для использования с «селфи-палками» и другими удлинителями.

Всегда тщательно очищайте и обезжиривайте поверхность перед установкой крепления, также следите за чистотой силиконовых присосок.

Всегда используйте страховочный тросик или ремень (не входит в комплект).

Рабочая температура: от -20° до 60° С

Характеристики