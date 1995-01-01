Поворотная площадка SmallRig 4424 для Sony A7CII / A7CR
Код товара : УТ-00073051
Артикул : 4424
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Поворотная площадка SmallRig 4424 для камер Sony A7CII и A7CR обеспечивает комфортную съемку как в горизонтальном, так и в вертикальном положении камеры. При повороте камеры оптическая ось объектива остается на месте. Благодаря инновационному дизайну обеспечивается устойчивость, быстрота работы, а также свободное подключение кабелей и вращение монитора камеры. Площадка совместима с головками системы Arca Swiss и Manfrotto RC2. В основании ножки предусмотрено несколько резьбовых гнезд 1/4" и 3/8", что позволяет повернуть ее в сторону и присоединить боковую рукоятку, когда вы ведете съемку с рук.
Обратите внимание, эта площадка работает только с клеткой SmallRig 4422 или нижней площадкой SmallRig Baseplate 4438, к которым она привинчивается на 2 винта (в комплекте). Объектив необходимо снять перед установкой. Кнопка PUSH дублирует кнопку разблокировки байонетного соединения на самой камере: замена объективов производится свободно.
Характеристики
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
- Размеры: 118 х 72.5 х 58.3 мм
- Размеры упаковки: 145 х 104 х 57 мм
- Вес: 110 г
- Вес брутто: 170 г
- Максимальная нагрузка: 15 кг