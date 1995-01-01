Плечевой ремень SmallRig 4383 с рукояткой, для стабилизатора DJI RS3 / RS3Pro / RS2, 150 см
Код товара : УТ-00071952
Артикул : 4383
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Комплект из рукоятки и плечевого ремня для комфортной работы с DJI RS 3 / RS 3 Pro / RS 2. С его помощью вы сможете снять нагрузку с рук, переложив её на плечи. Максимальная нагрузка рукоятки 6 кг, а ремня все 30 кг. Длина ремня регулируется от 92 до 150 см. Дополнительные крепления позволяют установить дополнительное оснащение призванное сделать съёмку более эффективной. Быстросъёмная система креплений позволяет быстро подготовить стабилизатор к съёмке.
Комплектация:
- Плечевой ремень
- Базовая площадка
- Шестигранный ключ
- Быстросъемное крепление
- Рукоятка
Характеристики:
- Крепление: 1/4", ARRI 3/8", NATO
- Материал: алюминиевый сплав, полиэстр, нейлон
- Совместимость: DJI RS3 / RS 3 Pro / RS 2
- Размеры: 199 × 68.3 × 54.5 мм
- Вес: 613 г
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