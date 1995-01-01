Комплект из рукоятки и плечевого ремня для комфортной работы с DJI RS 3 / RS 3 Pro / RS 2. С его помощью вы сможете снять нагрузку с рук, переложив её на плечи. Максимальная нагрузка рукоятки 6 кг, а ремня все 30 кг. Длина ремня регулируется от 92 до 150 см. Дополнительные крепления позволяют установить дополнительное оснащение призванное сделать съёмку более эффективной. Быстросъёмная система креплений позволяет быстро подготовить стабилизатор к съёмке.