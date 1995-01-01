Сетевое зарядное устройство SmallRig 4370 использует технологию GaN: вместо кремния в транзисторах применяется нитрид галлия, что обеспечивает высокую мощность, низкое выделение тепла и, как следствие, компактные размеры корпуса: 7.3 х 7 х 3 см. Изначально создано для осветителя SmallRig RC 60B, но также может использоваться для зарядки смартфонов, планшетов, ноутбуков, фотокамер и другой электроники. Устройство оснащено складной вилкой стандарта США, в комплекте также идет съемный адаптер для европейских (российских) розеток. Устройство поддерживает сети с напряжением от 100 до 240 Вольт, что позволяет использовать его практически в любом регионе земного шара.