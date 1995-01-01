Сетевое зарядное устройство SmallRig 4370 USB-C 100Вт GaN Fast Charger, вилка EU
Код товара : УТ-00071950
Артикул : 4370
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Сетевое зарядное устройство SmallRig 4370 использует технологию GaN: вместо кремния в транзисторах применяется нитрид галлия, что обеспечивает высокую мощность, низкое выделение тепла и, как следствие, компактные размеры корпуса: 7.3 х 7 х 3 см. Изначально создано для осветителя SmallRig RC 60B, но также может использоваться для зарядки смартфонов, планшетов, ноутбуков, фотокамер и другой электроники. Устройство оснащено складной вилкой стандарта США, в комплекте также идет съемный адаптер для европейских (российских) розеток. Устройство поддерживает сети с напряжением от 100 до 240 Вольт, что позволяет использовать его практически в любом регионе земного шара.
Характеристики
- Название модели: RH-PD100W 100W GaN Fast Charger
- Входной ток: переменный 100-240В, 2A, 50 / 60 Гц
- Выходной ток: 5В 3А, 9В 3А, 12В 3А, 15В 3А, 20В 5А (макс.)
- Размеры: 7.3 х 7 х 3 см
- Вес: 200 г
- Размеры упаковки: 16.5 х 10.6 х 5 см
- Вес брутто: 260 г
- Материал корпуса: пластик