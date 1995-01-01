Описание

Крепление SmallRig 4347 объединяет традиционную силиконовую вакуумную присоску и мощные неодимовые магниты, что повышает стойкость захвата в 6 раз (по данным SmallRig). В то время как другие похожие присоски гарантирую безопасность использования на скорости 60 или 80 км/ч, SmallRig 4347 выдерживает сопротивление воздуха на скорости до 120 км/ч (протестировано производителем при движении по ровным асфальтовым покрытиям, при езде по разбитой дороге или грунтовке максимальная скорость должна быть ниже).

Благодаря магнитам данное крепление (в статике) также может применяться на шероховатых стальных поверхностях, на которые не закрепить обычные присоски.

Максимальная нагрузка составляет 350 г, что позволяет использовать экшен-камеры вместе с защитными клетками. Камера устанавливается с помощью адаптера для гребешкового крепления типа GoPro, в комплекте также идет адаптер для смартфонов с шириной корпуса от 56 до 86 мм и толщиной до 9 мм.

Внимание:

Данное крепление предназначено для установки только на стальные или чугунные поверхности. Не используйте его на стеклянных, пластиковых, карбоновых, алюминиевых и других поверхностях, не обладающих магнитными свойствами.

Крепление нельзя долго использовать под дождем, в условиях контакта с водой.

При установке телефона крепление нельзя использовать на высокой скорости, т.к. большая площадь поверхности усиливает сопротивление воздуха.

Крепление не предназначено для использования с «селфи-палками» и другими удлинителями.

Всегда тщательно очищайте и обезжиривайте поверхность перед установкой крепления, также следите за чистотой силиконовой присоски.

Всегда используйте страховочный тросик или ремень (не входит в комплект).

Рабочая температура: от -20° до 60° С

Характеристики