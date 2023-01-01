Плечевой упор SmallRig 4274 в сборе, Shoulder Rig Kit (Pro)
Код товара : УТ-00071222
Артикул : 4274
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Описание
Комплект плечевого снаряжения SmallRig (Pro) 4274 разработан для обеспечения комфортного и удобного решения для съемки с плеча. Комплект состоит из наплечника, удлинителя и ручки. Эргономичная силиконовая наплечная накладка обеспечивает комфорт при съемке. Ручки имеют силиконовую поверхность, которую можно регулировать под разными углами с помощью розетки ARRI для более удобного захвата.
Оснащен двухслойной быстросъемной пластиной сверху, регулируемым по вертикали зажимом для стержня диаметром 15 мм спереди для балансировки камеры и крепления стержней 15 мм, а также быстросъемной опорной пластиной внизу, которая работает с быстроразъемной пластиной штатива SmallRig 2169 для переключения между режимом плеча и режимом штатива. Удлинитель выдвигается для удовлетворения различных потребностей в длине и для удобства хранения. Ручки эргономичной формы имеет силиконовую поверхность, которую можно регулировать под разными углами с помощью розетки ARRI для более удобного захвата.
Технические характеристики:
- Вес: 1440 г
- Размеры продукта: 492 x 203 x 200 мм
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон