Прочная клетка SmallRig 4261 для камеры Nikon Z f, выточенная из цельного бруска алюминия. Множество резьбовых гнезд 1/4", 3/8" и Arri 3/8”, холодный башмак, крепление Arca позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света. Клетка обеспечивает камере защиту от случайных ударов, одновременно предоставляя свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления.