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Клетка SmallRig 4261 для камеры Nikon Z f

  • 4261 для камеры Nikon Z f
  • 4261 для камеры Nikon Z f
  • 4261 для камеры Nikon Z f
  • 4261 для камеры Nikon Z f
  • 4261 для камеры Nikon Z f
  • 4261 для камеры Nikon Z f
  • 4261 для камеры Nikon Z f
  • 4261 для камеры Nikon Z f
  • 4261 для камеры Nikon Z f
  • 4261 для камеры Nikon Z f
  • 4261 для камеры Nikon Z f
  • 4261 для камеры Nikon Z f
  • 4261 для камеры Nikon Z f
Код товара:УТ-00071458
Артикул:4261

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Прочная клетка SmallRig 4261 для камеры Nikon Z f, выточенная из цельного бруска алюминия. Множество резьбовых гнезд 1/4", 3/8" и Arri 3/8”, холодный башмак, крепление Arca позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света. Клетка обеспечивает камере защиту от случайных ударов, одновременно предоставляя свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления.

Характеристики:

  • Материалы: алюминиевый сплав
  • Размеры: 158 x 56.6 x 118.5 мм
  • Вес: 192 г