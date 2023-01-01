Клетка SmallRig 4261 для камеры Nikon Z f
Код товара : УТ-00071458
Артикул : 4261
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Описание
Прочная клетка SmallRig 4261 для камеры Nikon Z f, выточенная из цельного бруска алюминия. Множество резьбовых гнезд 1/4", 3/8" и Arri 3/8”, холодный башмак, крепление Arca позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света. Клетка обеспечивает камере защиту от случайных ударов, одновременно предоставляя свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления.
Характеристики:
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры: 158 x 56.6 x 118.5 мм
- Вес: 192 г