Угловая площадка SmallRig 4231 L-Bracket для Fujifilm X-S20
Код товара : УТ-00070139
Артикул : 4231
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Угловая площадка SmallRig 4231 облегчает использование камеры на штативе в вертикальной ориентации: как известно, большинство шаровых головок позволяют наклонять камеру только на 90°, поэтому при съемке на улице, на неровной поверхности, камеру будет сложно выровнять по линии горизонта. Снизу и сбоку площадка выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, также имеются резьбовые гнезда 1/4" для использования со штативами других стандартов или для установки дополнительных аксессуаров.
Боковая часть немного сдвигается, чтобы вы могли воспользоваться интерфейсными портами камеры, а также наклонять ее откинутый экран.
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
- Размер упаковки: 16 х 12 х 7 см