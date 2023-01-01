Описание

Угловая площадка SmallRig 4231 облегчает использование камеры на штативе в вертикальной ориентации: как известно, большинство шаровых головок позволяют наклонять камеру только на 90°, поэтому при съемке на улице, на неровной поверхности, камеру будет сложно выровнять по линии горизонта. Снизу и сбоку площадка выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, также имеются резьбовые гнезда 1/4" для использования со штативами других стандартов или для установки дополнительных аксессуаров.

Боковая часть немного сдвигается, чтобы вы могли воспользоваться интерфейсными портами камеры, а также наклонять ее откинутый экран.