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Угловая площадка SmallRig 4231 L-Bracket для Fujifilm X-S20

  • 4231 L-Bracket для Fujifilm X-S20
  • 4231 L-Bracket для Fujifilm X-S20
  • 4231 L-Bracket для Fujifilm X-S20
  • 4231 L-Bracket для Fujifilm X-S20
  • 4231 L-Bracket для Fujifilm X-S20
  • 4231 L-Bracket для Fujifilm X-S20
  • 4231 L-Bracket для Fujifilm X-S20
  • 4231 L-Bracket для Fujifilm X-S20
  • 4231 L-Bracket для Fujifilm X-S20
  • 4231 L-Bracket для Fujifilm X-S20
  • 4231 L-Bracket для Fujifilm X-S20
Код товара:УТ-00070139
Артикул:4231*

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Угловая площадка SmallRig 4231 облегчает использование камеры на штативе в вертикальной ориентации: как известно, большинство шаровых головок позволяют наклонять камеру только на 90°, поэтому при съемке на улице, на неровной поверхности, камеру будет сложно выровнять по линии горизонта. Снизу и сбоку площадка выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, также имеются резьбовые гнезда 1/4" для использования со штативами других стандартов или для установки дополнительных аксессуаров.

Боковая часть немного сдвигается, чтобы вы могли воспользоваться интерфейсными портами камеры, а также наклонять ее откинутый экран.

  • Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
  • Размер упаковки: 16 х 12 х 7 см