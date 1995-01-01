Рукоятка для стабилизатора DJI RS 3 Mini облегчает съемку от пояса или с нижних ракурсов, а также обеспечивает комфортный захват стабилизатора двумя руками при использовании тяжелых камер / объективов. Регулируемая рукоятка для стабилизатора обеспечивает более комфортную работу, а также возможность установить дополнительное оснащение. Вес аксессуара менее 220 г, но он способен выдержать нагрузку до 6кг. Угол наклона можно изменять при помощи прижимного винта. В качестве крепления к рукоятке стедикама используется быстрый зажим NATO, сверху имеется крепление 1/4' и холодный башмак.