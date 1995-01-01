Ручка SmallRig 4197B Sling Handle для стабилизатора DJI RS 3 Mini
Код товара : УТ-00071959
Артикул : 4197B
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Рукоятка для стабилизатора DJI RS 3 Mini облегчает съемку от пояса или с нижних ракурсов, а также обеспечивает комфортный захват стабилизатора двумя руками при использовании тяжелых камер / объективов. Регулируемая рукоятка для стабилизатора обеспечивает более комфортную работу, а также возможность установить дополнительное оснащение. Вес аксессуара менее 220 г, но он способен выдержать нагрузку до 6кг. Угол наклона можно изменять при помощи прижимного винта. В качестве крепления к рукоятке стедикама используется быстрый зажим NATO, сверху имеется крепление 1/4' и холодный башмак.
Характеристики:
- Материал: Алюминиевый сплав, силикон
- Совместимое оборудование: Стабилизатор DJI RS 3 mini
- Размеры в сложенном виде: 40 х 183.5 х 56.7 мм
- Вес: 220 г