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Универсальный держатель SmallRig 4194 Rosette Arm, 17 см, до 3,5 кг

  • 4194 Rosette Arm, 17 см, до 3,5 кг
  • 4194 Rosette Arm, 17 см, до 3,5 кг
  • 4194 Rosette Arm, 17 см, до 3,5 кг
  • 4194 Rosette Arm, 17 см, до 3,5 кг
  • 4194 Rosette Arm, 17 см, до 3,5 кг
  • 4194 Rosette Arm, 17 см, до 3,5 кг
  • 4194 Rosette Arm, 17 см, до 3,5 кг
  • 4194 Rosette Arm, 17 см, до 3,5 кг
  • 4194 Rosette Arm, 17 см, до 3,5 кг
  • 4194 Rosette Arm, 17 см, до 3,5 кг
  • 4194 Rosette Arm, 17 см, до 3,5 кг
Код товара:УТ-00071227
Артикул:4194*

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

SmallRig 4194 Arm с розеточным механизмом, изготовлен из авиационного алюминия и нержавеющей стали, оснащен винтами 1/4 дюйма-20 и растягивающимися штифтами на обоих концах для надежного крепления аксессуаров, как например: мониторы, светодиодное освещение, микрофоны, мобильные телефоны, iPad, экшн-камеры.

Винт с накатанной головкой помогает зафиксировать аксессуары и имеет отверстия для шестигранного ключа для дальнейшей затяжки, а шаровые головки, регулируемые на 360 градусов, имеют спиральную форму для увеличения трения и выдерживают нагрузку до 3,5 кг.

На розеточном соединении из нержавеющей стали имеется пружина для облегчения регулировки угла. Эргономичный рычаг с защитой от смещения большого пальца и встроенным упорным шарикоподшипником обеспечивает плавность и удобство и быстро фиксирует рычаг и шаровые головки за секунду. Этот кронштейн с розеткой изготовлен на станке с ЧПУ для большей прочности и долговечности, а также оснащен подушечками на обоих креплениях для аксессуаров для предотвращения царапин.