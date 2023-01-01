Описание

SmallRig 4194 Arm с розеточным механизмом, изготовлен из авиационного алюминия и нержавеющей стали, оснащен винтами 1/4 дюйма-20 и растягивающимися штифтами на обоих концах для надежного крепления аксессуаров, как например: мониторы, светодиодное освещение, микрофоны, мобильные телефоны, iPad, экшн-камеры.

Винт с накатанной головкой помогает зафиксировать аксессуары и имеет отверстия для шестигранного ключа для дальнейшей затяжки, а шаровые головки, регулируемые на 360 градусов, имеют спиральную форму для увеличения трения и выдерживают нагрузку до 3,5 кг.

На розеточном соединении из нержавеющей стали имеется пружина для облегчения регулировки угла. Эргономичный рычаг с защитой от смещения большого пальца и встроенным упорным шарикоподшипником обеспечивает плавность и удобство и быстро фиксирует рычаг и шаровые головки за секунду. Этот кронштейн с розеткой изготовлен на станке с ЧПУ для большей прочности и долговечности, а также оснащен подушечками на обоих креплениях для аксессуаров для предотвращения царапин.