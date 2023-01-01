Описание

Поворотная площадка SmallRig 4148 обеспечивает комфортную съемку как в горизонтальном, так и в вертикальном положении камеры. Благодаря инновационному дизайну обеспечивается устойчивость, быстрота работы, а также свободное подключение кабелей и вращение монитора камеры. Площадка совместима с головками системы Arca Swiss и Manfrotto RC2. В основании ножки предусмотрено несколько резьбовых гнезд 1/4" и 3/8", что позволяет повернуть ее в сторону и присоединить боковую рукоятку, когда вы ведете съемку с рук.

Нижняя площадка фиксируется на камере в 2 точках, что исключает ее смещение. При этом сохраняется доступ к батарейному отсеку для замены аккумуляторов. Также имеется кнопка PUSH для отсоединения объектива. В основании площадки с помощью магнита зафиксирован ключ-мультитул: шлицевая отвертка + шестигранник.

Совместимые модели: Sony A7 IV, A7S III, A7R IV, A7R V.