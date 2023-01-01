Поворотная площадка SmallRig 4148 для Sony A7RV / A7RIV / A7IV / A7SIII
Код товара : УТ-00068310
Артикул : 4148
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Поворотная площадка SmallRig 4148 обеспечивает комфортную съемку как в горизонтальном, так и в вертикальном положении камеры. Благодаря инновационному дизайну обеспечивается устойчивость, быстрота работы, а также свободное подключение кабелей и вращение монитора камеры. Площадка совместима с головками системы Arca Swiss и Manfrotto RC2. В основании ножки предусмотрено несколько резьбовых гнезд 1/4" и 3/8", что позволяет повернуть ее в сторону и присоединить боковую рукоятку, когда вы ведете съемку с рук.
Нижняя площадка фиксируется на камере в 2 точках, что исключает ее смещение. При этом сохраняется доступ к батарейному отсеку для замены аккумуляторов. Также имеется кнопка PUSH для отсоединения объектива. В основании площадки с помощью магнита зафиксирован ключ-мультитул: шлицевая отвертка + шестигранник.
Совместимые модели: Sony A7 IV, A7S III, A7R IV, A7R V.
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
- Размеры: 107.5 х 80.4 х 28.7 мм
- Размеры упаковки: 162 х 121 х 71 мм
- Вес: 185 г
- Вес брутто: 281.5 г