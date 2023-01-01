Софтбокс SmallRig RA-D120 складной, параболический, 120 см, Bowens
Код товара : УТ-00065181
Артикул : 4140
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
2.59 кг
Описание
Параболический софтбокс SmallRig RA-D120 — универсальная светоформирующая насадка для создания мягкого освещения. Ее можно установить на любые осветители с байонетом Bowens. Быстрораскладная конструкция собственной разработки: процесс подготовки к съемке и разборка софтбокса занимает считанные секунды. Благодаря использованию конструкции из 16 шпиц форма просветной поверхности софтбокса максимально приближается к кругу, что создает естественные блики в глазах модели и на других отражающих поверхностях.
В комплект поставки входит 2 рассеивателя (внешний, внутренний) и тканевая сотовая насадка 45°, что позволяет максимально точно контролировать светотеневой рисунок. Также в комплекте плотный чехол для хранения и транспортировки.
Серебристое покрытие с высокой отражающей способностью сохраняет исходную цветовую температуру и индекс цветопередачи осветителя. Основной материал: плотная ткань Оксфорд. Установочное кольцо и спицы выполнены из прочной стали.