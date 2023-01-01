Описание

Параболический софтбокс SmallRig RA-D120 — универсальная светоформирующая насадка для создания мягкого освещения. Ее можно установить на любые осветители с байонетом Bowens. Быстрораскладная конструкция собственной разработки: процесс подготовки к съемке и разборка софтбокса занимает считанные секунды. Благодаря использованию конструкции из 16 шпиц форма просветной поверхности софтбокса максимально приближается к кругу, что создает естественные блики в глазах модели и на других отражающих поверхностях.

В комплект поставки входит 2 рассеивателя (внешний, внутренний) и тканевая сотовая насадка 45°, что позволяет максимально точно контролировать светотеневой рисунок. Также в комплекте плотный чехол для хранения и транспортировки.

Серебристое покрытие с высокой отражающей способностью сохраняет исходную цветовую температуру и индекс цветопередачи осветителя. Основной материал: плотная ткань Оксфорд. Установочное кольцо и спицы выполнены из прочной стали.