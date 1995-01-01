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Угловая площадка SmallRig 4137 с хватом для Fujifilm X-T5

  • 4137 с хватом для Fujifilm X-T5
  • 4137 с хватом для Fujifilm X-T5
  • 4137 с хватом для Fujifilm X-T5
  • 4137 с хватом для Fujifilm X-T5
  • 4137 с хватом для Fujifilm X-T5
  • 4137 с хватом для Fujifilm X-T5
  • 4137 с хватом для Fujifilm X-T5
  • 4137 с хватом для Fujifilm X-T5
  • 4137 с хватом для Fujifilm X-T5
  • 4137 с хватом для Fujifilm X-T5
  • 4137 с хватом для Fujifilm X-T5
  • 4137 с хватом для Fujifilm X-T5
  • 4137 с хватом для Fujifilm X-T5
  • 4137 с хватом для Fujifilm X-T5
  • 4137 с хватом для Fujifilm X-T5
Код товара:УТ-00064959
Артикул:4137

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Угловая площадка SmallRig 4137 с дополнительным деревянным хватом для камеры Fujifilm X-T5. Дополнительный выступ улучшает захват камеры в ладони, а боковая пластина упрощает вертикальную съемку со штатива (или стабилизатора). Нижняя и боковая пластины выполнены в форме «ласточкиного хвоста» для прямой установки на держатели системы Arca Swiss, помимо этого имеется несколько штативных гнезд стандарта 1/4"-20, плюс одно гнездо 3/8"-16 (снизу). Боковая пластина сдвигается в сторону на 23 мм, позволяя поставить камеру с подключенными кабелями (микрофонным, USB) на штатив.

Доступ к батарейному отсеку и интерфейсам подключения остается полностью свободным. В углублении на нижней части с помощью магнитов закреплена мини-отвертка. На боковую пластину можно закрепить адаптер с холодным башмаком SmallRig BUC2736.

  • Комплектация: угловая площадка, декоративная спусковая кнопка, шестигранный ключ
  • Материалы: алюминиевый сплав, дерево
  • Размеры: 143.3 х 84.2 х 58.2 мм