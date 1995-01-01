Угловая площадка SmallRig 4137 с дополнительным деревянным хватом для камеры Fujifilm X-T5. Дополнительный выступ улучшает захват камеры в ладони, а боковая пластина упрощает вертикальную съемку со штатива (или стабилизатора). Нижняя и боковая пластины выполнены в форме «ласточкиного хвоста» для прямой установки на держатели системы Arca Swiss, помимо этого имеется несколько штативных гнезд стандарта 1/4"-20, плюс одно гнездо 3/8"-16 (снизу). Боковая пластина сдвигается в сторону на 23 мм, позволяя поставить камеру с подключенными кабелями (микрофонным, USB) на штатив.

Доступ к батарейному отсеку и интерфейсам подключения остается полностью свободным. В углублении на нижней части с помощью магнитов закреплена мини-отвертка. На боковую пластину можно закрепить адаптер с холодным башмаком SmallRig BUC2736.