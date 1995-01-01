Тележка Dolly SmallRig 3986 универсальная, для штатива, до 15 кг
Код товара : УТ-00073794
Артикул : 3986
10 590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Универсальная алюминиевая тележка SmallRig 3986 облегчает съемку с использованием тяжелых видео-, теле- и кинокамер. Также может использоваться с осветительным оборудованием, максимальная нагрузка составляет 15 кг. Крупные колеса свободно катятся по неровным покрытиям, каждое колесо оснащено стопором. Длина лучей регулируется в пределах от 29.8 до 43.5 см. Тележка быстро складывается для транспортировки, имеет удобную широкую ручку и плотный тканевый чехол.
- Размеры в сложенном состоянии: 43 х 15.5 х 12.5 см
- Размеры упаковки: 45 х 16.6 х 14.2 см
- Вес нетто: 1.8 кг
- Вес брутто: 2.18 кг
- Материалы: алюминиевый сплав
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.