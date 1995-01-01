Тележка Dolly SmallRig 3986 универсальная, для штатива, до 15 кг

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073794 Артикул : 3986

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Универсальная алюминиевая тележка SmallRig 3986 облегчает съемку с использованием тяжелых видео-, теле- и кинокамер. Также может использоваться с осветительным оборудованием, максимальная нагрузка составляет 15 кг. Крупные колеса свободно катятся по неровным покрытиям, каждое колесо оснащено стопором. Длина лучей регулируется в пределах от 29.8 до 43.5 см. Тележка быстро складывается для транспортировки, имеет удобную широкую ручку и плотный тканевый чехол. Задать вопрос 10 590 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Универсальная алюминиевая тележка SmallRig 3986 облегчает съемку с использованием тяжелых видео-, теле- и кинокамер. Также может использоваться с осветительным оборудованием, максимальная нагрузка составляет 15 кг. Крупные колеса свободно катятся по неровным покрытиям, каждое колесо оснащено стопором. Длина лучей регулируется в пределах от 29.8 до 43.5 см. Тележка быстро складывается для транспортировки, имеет удобную широкую ручку и плотный тканевый чехол. Размеры в сложенном состоянии: 43 х 15.5 х 12.5 см

Размеры упаковки: 45 х 16.6 х 14.2 см

Вес нетто: 1.8 кг

Вес брутто: 2.18 кг

Материалы: алюминиевый сплав

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