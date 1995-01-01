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Угловая площадка SmallRig 3984 для Sony A7 IV, A7R V, A7S III

  • 3984 для Sony A7 IV, A7R V, A7S III
  • 3984 для Sony A7 IV, A7R V, A7S III
  • 3984 для Sony A7 IV, A7R V, A7S III
  • 3984 для Sony A7 IV, A7R V, A7S III
  • 3984 для Sony A7 IV, A7R V, A7S III
  • 3984 для Sony A7 IV, A7R V, A7S III
  • 3984 для Sony A7 IV, A7R V, A7S III
  • 3984 для Sony A7 IV, A7R V, A7S III
  • 3984 для Sony A7 IV, A7R V, A7S III
  • 3984 для Sony A7 IV, A7R V, A7S III
  • 3984 для Sony A7 IV, A7R V, A7S III
  • 3984 для Sony A7 IV, A7R V, A7S III
  • 3984 для Sony A7 IV, A7R V, A7S III
  • 3984 для Sony A7 IV, A7R V, A7S III
  • 3984 для Sony A7 IV, A7R V, A7S III
Код товара:УТ-00066365
Артикул:3984

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Угловая площадка для камер Sony A7 IV, A7R V, A7S III позволяет напрямую ставить камеру в штативы и другие держатели системы Arca Swiss (как вертикально, так и горизонтально). Форма площадки выполнена специально под указанные камеры: выступы на нижней панели предотвращают нежелательный поворот площадки относительно камеры. Площадка складная: боковая часть убирается вниз при нажатии на кнопку. Площадка не блокирует органы управления и интерфейсные порты: боковую пластину можно сдвинуть в сторону, чтобы подключить микрофонный, USB или HDMI кабели, когда камера установлена вертикально. Батарейный отсек открывается свободно, монитор камеры откидывается вниз, вверх и в сторону. Плоская отвертка для установки площадки закреплена в углублении на нижней пластине с помощью магнита.

  • Размеры: 147.2 х 86.8 х 69 мм
  • Размеры упаковки: 181 х 102.5 х 41 мм
  • Вес: 144 г
  • Вес брутто: 194 г
  • Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь.
  • Максимальная нагрузка в вертикальном положении: 5 кг