Угловая площадка для камер Sony A7 IV, A7R V, A7S III позволяет напрямую ставить камеру в штативы и другие держатели системы Arca Swiss (как вертикально, так и горизонтально). Форма площадки выполнена специально под указанные камеры: выступы на нижней панели предотвращают нежелательный поворот площадки относительно камеры. Площадка складная: боковая часть убирается вниз при нажатии на кнопку. Площадка не блокирует органы управления и интерфейсные порты: боковую пластину можно сдвинуть в сторону, чтобы подключить микрофонный, USB или HDMI кабели, когда камера установлена вертикально. Батарейный отсек открывается свободно, монитор камеры откидывается вниз, вверх и в сторону. Плоская отвертка для установки площадки закреплена в углублении на нижней пластине с помощью магнита.