Угловая площадка SmallRig 3984 для Sony A7 IV, A7R V, A7S III
Код товара : УТ-00066365
Артикул : 3984
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.197
Описание
Угловая площадка для камер Sony A7 IV, A7R V, A7S III позволяет напрямую ставить камеру в штативы и другие держатели системы Arca Swiss (как вертикально, так и горизонтально). Форма площадки выполнена специально под указанные камеры: выступы на нижней панели предотвращают нежелательный поворот площадки относительно камеры. Площадка складная: боковая часть убирается вниз при нажатии на кнопку. Площадка не блокирует органы управления и интерфейсные порты: боковую пластину можно сдвинуть в сторону, чтобы подключить микрофонный, USB или HDMI кабели, когда камера установлена вертикально. Батарейный отсек открывается свободно, монитор камеры откидывается вниз, вверх и в сторону. Плоская отвертка для установки площадки закреплена в углублении на нижней пластине с помощью магнита.
- Размеры: 147.2 х 86.8 х 69 мм
- Размеры упаковки: 181 х 102.5 х 41 мм
- Вес: 144 г
- Вес брутто: 194 г
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь.
- Максимальная нагрузка в вертикальном положении: 5 кг