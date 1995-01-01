Угловая площадка для камер Sony A7 IV, A7R V, A7S III позволяет напрямую ставить камеру в штативы и другие держатели системы Arca Swiss (как вертикально, так и горизонтально). Форма площадки выполнена специально под указанные камеры: выступы на нижней панели предотвращают нежелательный поворот площадки относительно камеры. Площадка складная: боковая часть убирается вниз при нажатии на кнопку. Площадка не блокирует органы управления и интерфейсные порты: боковую пластину можно сдвинуть в сторону, чтобы подключить микрофонный, USB или HDMI кабели, когда камера установлена вертикально. Батарейный отсек открывается свободно, монитор камеры откидывается вниз, вверх и в сторону. Плоская отвертка для установки площадки закреплена в углублении на нижней пластине с помощью магнита.

Размеры: 147.2 х 86.8 х 69 мм

Размеры упаковки: 181 х 102.5 х 41 мм

Вес: 144 г

Вес брутто: 194 г

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь.

Максимальная нагрузка в вертикальном положении: 5 кг