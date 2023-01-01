Универсальный держатель SmallRig 3959 Rosette Arm, 28 см, до 3 кг
Код товара : УТ-00066357
Артикул : 3959
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.331
Описание
Универсальный кронштейн с шаровыми головками и розеточным соединением рычагов, которые выполнены из нержавеющей стали, что повышает максимальную нагрузку до 3 кг. Освобождается и фиксируется одной барашковой рукояткой, что ускоряет и упрощает регулировку положения установленного оборудования. Устанавливается в стандартное резьбовое гнездо 1/4"-20. Два подпружиненных штифта, расположенных по бокам от винта, предотвращают самопроизвольное вращение кронштейна. Силиконовые накладки улучшают сцепление и не царапают установленные аксессуары.
- Размеры: 279 х 60 х 32 мм
- Размеры упаковки: 182 х 103 х 42 мм
- Вес: 330 г
- Вес брутто: 666 г
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон