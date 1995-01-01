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Универсальный держатель SmallRig 3959 Rosette Arm, 28 см, до 3 кг

  • 3959 Rosette Arm, 28 см, до 3 кг
  • 3959 Rosette Arm, 28 см, до 3 кг
  • 3959 Rosette Arm, 28 см, до 3 кг
  • 3959 Rosette Arm, 28 см, до 3 кг
  • 3959 Rosette Arm, 28 см, до 3 кг
  • 3959 Rosette Arm, 28 см, до 3 кг
  • 3959 Rosette Arm, 28 см, до 3 кг
  • 3959 Rosette Arm, 28 см, до 3 кг
  • 3959 Rosette Arm, 28 см, до 3 кг
  • 3959 Rosette Arm, 28 см, до 3 кг
  • 3959 Rosette Arm, 28 см, до 3 кг
Код товара:УТ-00066357
Артикул:3959

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Универсальный кронштейн с шаровыми головками и розеточным соединением рычагов, которые выполнены из нержавеющей стали, что повышает максимальную нагрузку до 3 кг. Освобождается и фиксируется одной барашковой рукояткой, что ускоряет и упрощает регулировку положения установленного оборудования. Устанавливается в стандартное резьбовое гнездо 1/4"-20. Два подпружиненных штифта, расположенных по бокам от винта, предотвращают самопроизвольное вращение кронштейна. Силиконовые накладки улучшают сцепление и не царапают установленные аксессуары.

  • Размеры: 279 х 60 х 32 мм
  • Размеры упаковки: 182 х 103 х 42 мм
  • Вес: 330 г
  • Вес брутто: 666 г
  • Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон