Универсальный кронштейн с шаровыми головками и розеточным соединением рычагов, которые выполнены из нержавеющей стали, что повышает максимальную нагрузку до 3 кг. Освобождается и фиксируется одной барашковой рукояткой, что ускоряет и упрощает регулировку положения установленного оборудования. Устанавливается в стандартное резьбовое гнездо 1/4"-20. Два подпружиненных штифта, расположенных по бокам от винта, предотвращают самопроизвольное вращение кронштейна. Силиконовые накладки улучшают сцепление и не царапают установленные аксессуары.

Размеры: 279 х 60 х 32 мм

Размеры упаковки: 182 х 103 х 42 мм

Вес: 330 г

Вес брутто: 666 г

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон