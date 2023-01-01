Универсальный кронштейн с шаровыми головками и розеточным соединением рычагов, которые выполнены из нержавеющей стали, что повышает максимальную нагрузку до 3 кг. Освобождается и фиксируется одной барашковой рукояткой, что ускоряет и упрощает регулировку положения установленного оборудования. Устанавливается в стандартное резьбовое гнездо 1/4"-20. Два подпружиненных штифта, расположенных по бокам от винта, предотвращают самопроизвольное вращение кронштейна. Силиконовые накладки улучшают сцепление и не царапают установленные аксессуары.