Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Ремень на запястье SmallRig 3926 Universal Vintage Wrist Strap

  • 3926 Universal Vintage Wrist Strap
  • 3926 Universal Vintage Wrist Strap
  • 3926 Universal Vintage Wrist Strap
  • 3926 Universal Vintage Wrist Strap
  • 3926 Universal Vintage Wrist Strap
  • 3926 Universal Vintage Wrist Strap
  • 3926 Universal Vintage Wrist Strap
  • 3926 Universal Vintage Wrist Strap
  • 3926 Universal Vintage Wrist Strap
  • 3926 Universal Vintage Wrist Strap
  • 3926 Universal Vintage Wrist Strap
  • 3926 Universal Vintage Wrist Strap
  • 3926 Universal Vintage Wrist Strap
  • 3926 Universal Vintage Wrist Strap
  • 3926 Universal Vintage Wrist Strap
Код товара:УТ-00067143
Артикул:3926

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Ремень SmallRig 3926 выполнен в винтажном стиле из нейлона и натуральной кожи. Страхует камеру от случайного падения, удобен для ношения в течение всего дня: мягкая натуральная кожа отводит влагу, обеспечивает отличное сцепление и не натирает запястье. Кожаная пряжка позволяет подтянуть ремешок под размер вашего запястья. Универсальный: устанавливается как на камеры с проушинами под кольцо, так и на камеры с широкими проушинами для ремня.

Цвет ремня может немного отличаться от представленного на фотографиях, так как это натуральная кожа.

  • Размеры: 26 х 2.9 х 2.2 см
  • Размеры упаковки: 15.5 х 8.2 х 4.2 см
  • Вес: 30 г
  • Вес брутто: 65 г
  • Материалы: нейлон, натуральная кожа