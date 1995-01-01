Ремень на запястье SmallRig 3926 Universal Vintage Wrist Strap
Код товара:УТ-00067143
Артикул:3926
Товар не найден
Характеристики
ЦветКоричневый
Описание
Ремень SmallRig 3926 выполнен в винтажном стиле из нейлона и натуральной кожи. Страхует камеру от случайного падения, удобен для ношения в течение всего дня: мягкая натуральная кожа отводит влагу, обеспечивает отличное сцепление и не натирает запястье. Кожаная пряжка позволяет подтянуть ремешок под размер вашего запястья. Универсальный: устанавливается как на камеры с проушинами под кольцо, так и на камеры с широкими проушинами для ремня.
Цвет ремня может немного отличаться от представленного на фотографиях, так как это натуральная кожа.
- Размеры: 26 х 2.9 х 2.2 см
- Размеры упаковки: 15.5 х 8.2 х 4.2 см
- Вес: 30 г
- Вес брутто: 65 г
- Материалы: нейлон, натуральная кожа