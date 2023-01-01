Описание

Ремень SmallRig 3926 выполнен в винтажном стиле из нейлона и натуральной кожи. Страхует камеру от случайного падения, удобен для ношения в течение всего дня: мягкая натуральная кожа отводит влагу, обеспечивает отличное сцепление и не натирает запястье. Кожаная пряжка позволяет подтянуть ремешок под размер вашего запястья. Универсальный: устанавливается как на камеры с проушинами под кольцо, так и на камеры с широкими проушинами для ремня.

Цвет ремня может немного отличаться от представленного на фотографиях, так как это натуральная кожа.