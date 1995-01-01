Комплект аккумулятор литий-ионный (2 шт.) с зарядным устройством SmallRig EN-EL15 Camera Battery and Charger Kit

Основные особенности:

1. Встроенный чип обеспечивает, полную совместимость с камерой и оригинальным зарядным устройством, поддерживает отображение оставшегося заряда.

2. Одновременная зарядка двух аккумуляторов.

3. Отображение информации на ЖК-дисплее: уровень заряда, текущий ток заряда (зависит от мощности источника питания), текущее напряжение заряда, заряд, который получил аккумулятор при последнем подключение к зарядному устройству.

4. Длительное время работы.

5. Встроенный кабель USB-A и разъем USB-C позволяют подключать в качестве источника питания зарядное устройство смартфона/камеры, автомобильное зарядное устройство или внешний аккумулятор (power bank).

Литий-ионный аккумулятор для цифровых камер SmallRig EN-EL15 оснащен чипом декодирования, который обеспечивает полную совместимость с камерой, включая поддержку отображения оставшегося уровня заряда. Корпус, изготовленный из прочного огнестойкого полимера, имеет точно такие же размеры, как и оригинальный аккумулятор.

Зарядное устройство поддерживает одновременную зарядку двух аккумуляторов. ЖК-дисплей позволяет контролировать основные параметры: уровень заряда, текущий ток заряда (зависит от мощности источника питания), текущее напряжение заряда, заряд, который получил аккумулятор при последнем подключение к зарядному устройству.

Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:

1. Для оптимальной зарядки рекомендуется адаптер питания 5 В⎓2,1 А.

2. Не допускается одновременное подключение источников питания к кабелю USB-A и разъему USB-C.

3. Источник питания в комплект не входит.

Совместимые модели камер:

Nikon D500 / D600 / D610 / D750 / D780 / D800 / D800E / D810 / D810A / D850 / D7000 / D7100 / D7200 / D7500 / 1V1 / Z 5 / Z 6 / Z 7/ P520 / P530 и другие устройства, поддерживающие типоразмер аккумулятора EN-EL15.