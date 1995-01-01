Держатель-струбцина SmallRig 3755B Crab-Shaped Clamp
Код товара : УТ-00073628
Артикул : 3755B
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Универсальный держатель SmallRig 3755B Crab-Shaped Clamp выполнен из алюминиевого сплава и нержавеющей стали. Полезная нагрузка 3.5 кг, держатель можно использовать с камерами, мониторами, осветителями и другими аксессуарами: на корпусе располагаются гнезда 1/4", 3/8" и Arri 3/8", так что присоединить шаровый кронштейн или головку не составит проблем. Зажим в форме крабовой клешни устанавливается на трубы диаметром от 14 до 65 мм и на столешницы толщиной до 65 мм. Толстые резиновые накладки предотвращают скольжение и не царапают поверхность.
- Размеры: 89.8 х 66.3 х 18 мм
- Размеры упаковки: 106 х 99 х 33 мм
- Вес нетто: 105 г
- Вес брутто: 244 г
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон