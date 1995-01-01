Универсальный держатель SmallRig 3755B Crab-Shaped Clamp выполнен из алюминиевого сплава и нержавеющей стали. Полезная нагрузка 3.5 кг, держатель можно использовать с камерами, мониторами, осветителями и другими аксессуарами: на корпусе располагаются гнезда 1/4", 3/8" и Arri 3/8", так что присоединить шаровый кронштейн или головку не составит проблем. Зажим в форме крабовой клешни устанавливается на трубы диаметром от 14 до 65 мм и на столешницы толщиной до 65 мм. Толстые резиновые накладки предотвращают скольжение и не царапают поверхность.