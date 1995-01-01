L-образная площадка SmallRig 3660 для Sony Alpha A1 / A7S III / A7 IV крепится к камере с помощью винта 1/4"-20. Боковая пластина и основание совместимы с головками Arca Swiss, позволяют быстро переключаться между съемкой в ​​горизонтальной и вертикальной ориентации. L-образный кронштейн не блокирует кнопки, порты, ЖК-экран или переключатели батареи камеры. Боковая часть может выдвигаться влево на 20 мм, если вам нужно больше места для подключения кабеля. На нижней пластине расположено несколько гнезд 1/4", которые позволяют установить дополнительные аксессуары, когда камера стоит вертикально. Плоская отвертка держится на магните в углублении нижней пластины.