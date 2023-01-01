Клетка SmallRig 3656 “Black Mamba“ Half Cage для EOS R5 / R6
Код товара : УТ-00058589
Артикул : 3656
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
Тип товара
Клетки
Описание
Клетка SmallRig 3656 “Black Mamba“ Half Cage для фотоаппаратов Canon EOS R5 и R6. Обеспечивает защиту и предоставляет возможность для установки необходимых аксессуаров, для чего предусмотрено множество гнезд 1/4" и Arri 3/8" (по всему периметру), а также холодный башмак (сверху). По сравнению с полноразмерной клеткой, данная модель предоставляет более удобный доступ к рукоятке самой камеры и к органам управления, расположенным в правой половине камеры. Клетка идет в комплекте со съемным фиксатором для кабелей. “Black Mamba“ – новая окраска, напоминающая вороненую сталь (все клетки выполняются из алюминия).
Нижняя пластина выполнена в форме ласточкиного хвоста для прямой установки на штативы и другие держатели, совместимые с системой Arca Swiss. В углублении на нижней пластине с помощью магнита крепится многофункциональный ключ-отвертка. На внутреннюю поверхность клетки нанесено несколько силиконовых накладок, которые предотвращают появление царапин на корпусе камеры.
- Материалы: алюминиевый сплав, силикон
- Размеры: 124.5 х 53.8 х 113.5 мм
- Вес: 140 г