Описание

Клетка SmallRig 3656 “Black Mamba“ Half Cage для фотоаппаратов Canon EOS R5 и R6. Обеспечивает защиту и предоставляет возможность для установки необходимых аксессуаров, для чего предусмотрено множество гнезд 1/4" и Arri 3/8" (по всему периметру), а также холодный башмак (сверху). По сравнению с полноразмерной клеткой, данная модель предоставляет более удобный доступ к рукоятке самой камеры и к органам управления, расположенным в правой половине камеры. Клетка идет в комплекте со съемным фиксатором для кабелей. “Black Mamba“ – новая окраска, напоминающая вороненую сталь (все клетки выполняются из алюминия).

Нижняя пластина выполнена в форме ласточкиного хвоста для прямой установки на штативы и другие держатели, совместимые с системой Arca Swiss. В углублении на нижней пластине с помощью магнита крепится многофункциональный ключ-отвертка. На внутреннюю поверхность клетки нанесено несколько силиконовых накладок, которые предотвращают появление царапин на корпусе камеры.