Телесуфлер SmallRig 3646 Multifunctional Teleprompter
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Характеристики
Описание
Телесуфлер SmallRig 3646 Multifunctional Teleprompter предназначен для использования с беззеркальными и небольшими кинокамерами. Его можно установить на большинство компактных объективов с внешним диаметром корпуса до 95мм и надежно зафиксировать на стандартных 15мм направляющих. Крепление для планшета позволяет использовать модели с диагональю экрана до 11”. Приложение SmallGoGo поддерживает работу с файлами PDF, JPEG, Word, TXT.
Особенности:
- Установка на стандартные 15мм направляющие.
- Регулируемый верхний флаг для предотвращения бликов.
- Приложение SmallGoGo поддерживает работу с файлами PDF, JPEG, Word, TXT.
- Отсутствует виньетирование с объективами с фокусным расстоянием от 22мм и больше.
- Текст легко читается на расстоянии до 5 метров (при использование планшета 11”)
Комплектация:
- козырек
- бленда
- рама светофильтра 4 х 5.65”
- крепление 95мм
- силиконовая крышка для объектива
- держатель планшета
- крепление на направляющие для держателя планшета
- пульт дистанционного управления
- салфетка
- кейс
Характеристики:
- Вес: 1448 г
- Размер: 194 х 260 х 244 мм
- Материал: алюминий, АБС пластик, поликарбонат, стекло
Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:
1. Для установки телесуфлера необходимы 15мм направляющие.
2. Телесуфлер совместим с объективами с фокусным расстоянием от 22мм и больше и внешним диаметром корпуса до 95мм.
3. Держатель планшета не совместим со смартфонами.