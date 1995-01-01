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Телесуфлер SmallRig 3646 Multifunctional Teleprompter

  • 3646 Multifunctional Teleprompter
  • 3646 Multifunctional Teleprompter
  • 3646 Multifunctional Teleprompter
  • 3646 Multifunctional Teleprompter
  • 3646 Multifunctional Teleprompter
  • 3646 Multifunctional Teleprompter
  • 3646 Multifunctional Teleprompter
  • 3646 Multifunctional Teleprompter
  • 3646 Multifunctional Teleprompter
  • 3646 Multifunctional Teleprompter
  • 3646 Multifunctional Teleprompter
  • 3646 Multifunctional Teleprompter
  • 3646 Multifunctional Teleprompter
  • 3646 Multifunctional Teleprompter
  • 3646 Multifunctional Teleprompter
Код товара:УТ-00071456
Артикул:3646

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Телесуфлер SmallRig 3646 Multifunctional Teleprompter предназначен для использования с беззеркальными и небольшими кинокамерами. Его можно установить на большинство компактных объективов с внешним диаметром корпуса до 95мм и надежно зафиксировать на стандартных 15мм направляющих. Крепление для планшета позволяет использовать модели с диагональю экрана до 11”. Приложение SmallGoGo поддерживает работу с файлами PDF, JPEG, Word, TXT.

Особенности:

  • Установка на стандартные 15мм направляющие.
  • Регулируемый верхний флаг для предотвращения бликов.
  • Приложение SmallGoGo поддерживает работу с файлами PDF, JPEG, Word, TXT.
  • Отсутствует виньетирование с объективами с фокусным расстоянием от 22мм и больше.
  • Текст легко читается на расстоянии до 5 метров (при использование планшета 11”)

Комплектация:

  • козырек
  • бленда
  • рама светофильтра 4 х 5.65”
  • крепление 95мм
  • силиконовая крышка для объектива
  • держатель планшета
  • крепление на направляющие для держателя планшета
  • пульт дистанционного управления
  • салфетка
  • кейс

Характеристики:

  • Вес: 1448 г
  • Размер: 194 х 260 х 244 мм
  • Материал: алюминий, АБС пластик, поликарбонат, стекло

Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:

1. Для установки телесуфлера необходимы 15мм направляющие.
2. Телесуфлер совместим с объективами с фокусным расстоянием от 22мм и больше и внешним диаметром корпуса до 95мм.
3. Держатель планшета не совместим со смартфонами.