Телесуфлер SmallRig 3646 Multifunctional Teleprompter предназначен для использования с беззеркальными и небольшими кинокамерами. Его можно установить на большинство компактных объективов с внешним диаметром корпуса до 95мм и надежно зафиксировать на стандартных 15мм направляющих. Крепление для планшета позволяет использовать модели с диагональю экрана до 11”. Приложение SmallGoGo поддерживает работу с файлами PDF, JPEG, Word, TXT.

Особенности:

Установка на стандартные 15мм направляющие.

Регулируемый верхний флаг для предотвращения бликов.

Приложение SmallGoGo поддерживает работу с файлами PDF, JPEG, Word, TXT.

Отсутствует виньетирование с объективами с фокусным расстоянием от 22мм и больше.

Текст легко читается на расстоянии до 5 метров (при использование планшета 11”)

Комплектация:

козырек

бленда

рама светофильтра 4 х 5.65”

крепление 95мм

силиконовая крышка для объектива

держатель планшета

крепление на направляющие для держателя планшета

пульт дистанционного управления

салфетка

кейс

Характеристики:

Вес: 1448 г

1448 г Размер: 194 х 260 х 244 мм

Материал: алюминий, АБС пластик, поликарбонат, стекло

Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:

1. Для установки телесуфлера необходимы 15мм направляющие.

2. Телесуфлер совместим с объективами с фокусным расстоянием от 22мм и больше и внешним диаметром корпуса до 95мм.

3. Держатель планшета не совместим со смартфонами.