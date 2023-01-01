Описание

Прочный и надежный держатель для телефона. Отличается от многих подобных зажимов возможностью наклона вперед-назад в диапазоне +/- 90°. Также доступно вращение на 360°: вертикальный режим, горизонтальный режим и все промежуточные варианты. Два «холодных башмака» позволяют установить необходимые аксессуары: например, внешний микрофон и светодиодный осветитель. Держатель можно установить в башмак для аксессуаров или на стандартный штативный винт 1/4".

Держатель полностью выполнен из легкого алюминиевого сплава, без использования пластика. Силиконовые накладки обеспечивают надежный захват и предотвращают появление царапин на корпусе телефона.