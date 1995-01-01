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Держатель для смартфона SmallRig 3559 Multifunctional Smartphone Holder

  • 3559 Multifunctional Smartphone Holder
  • 3559 Multifunctional Smartphone Holder
  • 3559 Multifunctional Smartphone Holder
  • 3559 Multifunctional Smartphone Holder
  • 3559 Multifunctional Smartphone Holder
  • 3559 Multifunctional Smartphone Holder
  • 3559 Multifunctional Smartphone Holder
  • 3559 Multifunctional Smartphone Holder
  • 3559 Multifunctional Smartphone Holder
  • 3559 Multifunctional Smartphone Holder
  • 3559 Multifunctional Smartphone Holder
  • 3559 Multifunctional Smartphone Holder
  • 3559 Multifunctional Smartphone Holder
  • 3559 Multifunctional Smartphone Holder
  • 3559 Multifunctional Smartphone Holder
Код товара:УТ-00058586
Артикул:3559

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Прочный и надежный держатель для телефона. Отличается от многих подобных зажимов возможностью наклона вперед-назад в диапазоне +/- 90°. Также доступно вращение на 360°: вертикальный режим, горизонтальный режим и все промежуточные варианты. Два «холодных башмака» позволяют установить необходимые аксессуары: например, внешний микрофон и светодиодный осветитель. Держатель можно установить в башмак для аксессуаров или на стандартный штативный винт 1/4".

Держатель полностью выполнен из легкого алюминиевого сплава, без использования пластика. Силиконовые накладки обеспечивают надежный захват и предотвращают появление царапин на корпусе телефона.

  • Материалы: алюминиевый сплав, силикон
  • Ширина телефона: от 58.5 до 83 мм
  • Безопасная нагрузка (телефон + аксессуары): 500 г
  • Размеры: 108.5 х 26.1 х 36.9 мм
  • Вес: 60 г