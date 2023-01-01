Держатель для смартфона SmallRig 3559 Multifunctional Smartphone Holder
Код товара : УТ-00058586
Артикул : 3559
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.090
Описание
Прочный и надежный держатель для телефона. Отличается от многих подобных зажимов возможностью наклона вперед-назад в диапазоне +/- 90°. Также доступно вращение на 360°: вертикальный режим, горизонтальный режим и все промежуточные варианты. Два «холодных башмака» позволяют установить необходимые аксессуары: например, внешний микрофон и светодиодный осветитель. Держатель можно установить в башмак для аксессуаров или на стандартный штативный винт 1/4".
Держатель полностью выполнен из легкого алюминиевого сплава, без использования пластика. Силиконовые накладки обеспечивают надежный захват и предотвращают появление царапин на корпусе телефона.
- Материалы: алюминиевый сплав, силикон
- Ширина телефона: от 58.5 до 83 мм
- Безопасная нагрузка (телефон + аксессуары): 500 г
- Размеры: 108.5 х 26.1 х 36.9 мм
- Вес: 60 г