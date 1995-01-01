L-образная площадка для камер. Облегчает съемку с вертикальной ориентацией кадра, а также позволяет установить на камеру дополнительный аксессуар (например, внешний монитор или микрофон) через штативные отверстия на боковой панели. Выступы на нижней панели предотвращают поворот площадки относительно камеры. Нижняя и боковая пластина выполнены по стандарту Arca Swiss, что позволяет устанавливать камеру с этой площадкой на совместимые штативы, электронные стабилизаторы и другие крепления напрямую.

«Холодный башмак» является съемным, его можно установить на любой стороной, как к себе, так и от себя. Боковая пластина выдвигается в сторону, что позволяет работать в вертикальной ориентации с подключенными кабелями (желательно использовать кабели с угловой формой коннектора). В углублениях на нижней пластине с помощью магнитов закреплен ключ-монетка и шестигранный ключ.