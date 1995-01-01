Площадка SmallRig 3207 Arca-type L Bracket, для Sony A1 / A7S III / A7R IV / A9 II
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Характеристики
Описание
L-образная площадка для камер. Облегчает съемку с вертикальной ориентацией кадра, а также позволяет установить на камеру дополнительный аксессуар (например, внешний монитор или микрофон) через штативные отверстия на боковой панели. Выступы на нижней панели предотвращают поворот площадки относительно камеры. Нижняя и боковая пластина выполнены по стандарту Arca Swiss, что позволяет устанавливать камеру с этой площадкой на совместимые штативы, электронные стабилизаторы и другие крепления напрямую.
«Холодный башмак» является съемным, его можно установить на любой стороной, как к себе, так и от себя. Боковая пластина выдвигается в сторону, что позволяет работать в вертикальной ориентации с подключенными кабелями (желательно использовать кабели с угловой формой коннектора). В углублениях на нижней пластине с помощью магнитов закреплен ключ-монетка и шестигранный ключ.
- Совместимые камеры: Sony a1，a7R IV，a9 II，a7S III
- Размеры: 139 х 95.6 х 64.6 мм
- Размеры упаковки: 16 х 12 х 7 см
- Вес нетто: 162 г +/- 5 г
- Вес брутто: 240 г