Площадка SmallRig 3207, для цифровых камер Sony A1 / A7S III / A7R IV / A9 II
Код товара : УТ-00058091
Артикул : 3207
10 190 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
L-образная площадка для камер. Облегчает съемку с вертикальной ориентацией кадра, а также позволяет установить на камеру дополнительный аксессуар (например, внешний монитор или микрофон) через штативные отверстия на боковой панели. Выступы на нижней панели предотвращают поворот площадки относительно камеры.
Совместимые камеры Sony A1 / A7SIII / A7RIV / А9II