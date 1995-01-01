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Клетка SmallRig 3180B для Sony A7S III, с фиксатором кабеля

  • 3180B для Sony A7S III, с фиксатором кабеля
  • 3180B для Sony A7S III, с фиксатором кабеля
  • 3180B для Sony A7S III, с фиксатором кабеля
  • 3180B для Sony A7S III, с фиксатором кабеля
  • 3180B для Sony A7S III, с фиксатором кабеля
  • 3180B для Sony A7S III, с фиксатором кабеля
  • 3180B для Sony A7S III, с фиксатором кабеля
  • 3180B для Sony A7S III, с фиксатором кабеля
  • 3180B для Sony A7S III, с фиксатором кабеля
  • 3180B для Sony A7S III, с фиксатором кабеля
  • 3180B для Sony A7S III, с фиксатором кабеля
  • 3180B для Sony A7S III, с фиксатором кабеля
  • 3180B для Sony A7S III, с фиксатором кабеля
  • 3180B для Sony A7S III, с фиксатором кабеля
  • 3180B для Sony A7S III, с фиксатором кабеля
  • 3180B для Sony A7S III, с фиксатором кабеля
  • 3180B для Sony A7S III, с фиксатором кабеля
  • 3180B для Sony A7S III, с фиксатором кабеля
  • 3180B для Sony A7S III, с фиксатором кабеля
Код товара:УТ-00057478
Артикул:3180B*

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Сверхлегкая клетка для камеры Sony A7S III в комплекте с фиксатором для HDMI кабеля. Выточена из цельного бруска алюминия: всего 130 грамм! Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, холодный башмак (сверху) и планка НАТО (слева) позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы-рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для кабелей и 15-мм направляющие. Предусмотрены проушины для ремня, в том числе кистевого. Клетка предоставляет свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления.

Фиксатор для HDMI кабеля предотвращает случайные рассоединения, а также механические повреждения HDMI гнезда камеры при случайных рывках за кабель.

  • Размеры: 147 х 107 х 61 мм
  • Вес: 128 г (+/- 5 г) клетка + 25 г фиксатор
  • Материалы: алюминиевый сплав