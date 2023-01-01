Клетка SmallRig 3180B для Sony A7S III, с фиксатором кабеля
Код товара : УТ-00057478
Артикул : 3180B
18 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.000
Описание
Сверхлегкая клетка для камеры Sony A7S III в комплекте с фиксатором для HDMI кабеля. Выточена из цельного бруска алюминия: всего 130 грамм! Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, холодный башмак (сверху) и планка НАТО (слева) позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы-рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для кабелей и 15-мм направляющие. Предусмотрены проушины для ремня, в том числе кистевого. Клетка предоставляет свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления.
Фиксатор для HDMI кабеля предотвращает случайные рассоединения, а также механические повреждения HDMI гнезда камеры при случайных рывках за кабель.
- Размеры: 147 х 107 х 61 мм
- Вес: 128 г (+/- 5 г) клетка + 25 г фиксатор
- Материалы: алюминиевый сплав