Сверхлегкая клетка для камеры Sony A7S III в комплекте с фиксатором для HDMI кабеля. Выточена из цельного бруска алюминия: всего 130 грамм! Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, холодный башмак (сверху) и планка НАТО (слева) позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы-рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для кабелей и 15-мм направляющие. Предусмотрены проушины для ремня, в том числе кистевого. Клетка предоставляет свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления.

Фиксатор для HDMI кабеля предотвращает случайные рассоединения, а также механические повреждения HDMI гнезда камеры при случайных рывках за кабель.