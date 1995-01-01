Штативная площадка SmallRig 3162B удлиненная, Arca Swiss
Код товара:УТ-00059932
Артикул:3162B
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараПлощадки
Описание
Штативная площадка стандарта Arca Swiss для установки камер на штативы и электронные стабилизаторы (стедикамы) с креплением такого же стандарта. Увеличенная длина позволяет отрегулировать положение камеры по ширине (влево / вправо). В комплекте 3 винта: два размера 1/4"-20 и один 3/8"-16 – для различных фото- и видеокамер, а также для камер, установленных в клетки. Снизу с помощью магнита крепится ключ типа «монетка» для закручивания винтов.
- Размеры: 74 х 62 х 15.5 мм
- Размеры упаковки: 105 х 95 х 30 мм
- Вес: 63 г
- Вес брутто: 100 г
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон.