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Штативная площадка SmallRig 3162B удлиненная, Arca Swiss

  • 3162 удлиненная, Arca Swiss
  • 3162 удлиненная, Arca Swiss
  • 3162 удлиненная, Arca Swiss
  • 3162 удлиненная, Arca Swiss
  • 3162 удлиненная, Arca Swiss
  • 3162 удлиненная, Arca Swiss
  • 3162 удлиненная, Arca Swiss
  • 3162 удлиненная, Arca Swiss
  • 3162 удлиненная, Arca Swiss
  • 3162 удлиненная, Arca Swiss
  • 3162 удлиненная, Arca Swiss
  • 3162 удлиненная, Arca Swiss
  • 3162 удлиненная, Arca Swiss
  • 3162 удлиненная, Arca Swiss
  • 3162 удлиненная, Arca Swiss
  • 3162 удлиненная, Arca Swiss
  • 3162 удлиненная, Arca Swiss
Код товара:УТ-00059932
Артикул:3162B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Штативная площадка стандарта Arca Swiss для установки камер на штативы и электронные стабилизаторы (стедикамы) с креплением такого же стандарта. Увеличенная длина позволяет отрегулировать положение камеры по ширине (влево / вправо). В комплекте 3 винта: два размера 1/4"-20 и один 3/8"-16 – для различных фото- и видеокамер, а также для камер, установленных в клетки. Снизу с помощью магнита крепится ключ типа «монетка» для закручивания винтов.

  • Размеры: 74 х 62 х 15.5 мм
  • Размеры упаковки: 105 х 95 х 30 мм
  • Вес: 63 г
  • Вес брутто: 100 г
  • Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон.