Штативная площадка стандарта Arca Swiss для установки камер на штативы и электронные стабилизаторы (стедикамы) с креплением такого же стандарта. Увеличенная длина позволяет отрегулировать положение камеры по ширине (влево / вправо). В комплекте 3 винта: два размера 1/4"-20 и один 3/8"-16 – для различных фото- и видеокамер, а также для камер, установленных в клетки. Снизу с помощью магнита крепится ключ типа «монетка» для закручивания винтов.

Размеры: 74 х 62 х 15.5 мм

Размеры упаковки: 105 х 95 х 30 мм

Вес: 63 г

Вес брутто: 100 г

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон.