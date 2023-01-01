Штативная площадка стандарта Arca Swiss для установки камер на штативы и электронные стабилизаторы (стедикамы) с креплением такого же стандарта. Увеличенная длина позволяет отрегулировать положение камеры по ширине (влево / вправо). В комплекте 3 винта: два размера 1/4"-20 и один 3/8"-16 – для различных фото- и видеокамер, а также для камер, установленных в клетки. Снизу с помощью магнита крепится ключ типа «монетка» для закручивания винтов.