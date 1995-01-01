Описание

Эргономичная ручка SmallRig 3161 разработана для использования с электронными стабилизаторами DJI RS 2 и RSC 2. Она позволяет распределить нагрузку на обе руки, а также оставить штатную рукоятку-треногу на своем месте, чтобы стабилизатор всегда можно было поставить на ровную поверхность. Ручка крепится к штатному кронштейну DJI R Briefcase Handle с помощью винта 1/4”, а специальные ограничители препятствуют ее проворачиванию. Несколько гнезд с резьбой 1/4”, ARRI 3/8” и разъем «холодный башмак» служат для установки дополнительных аксессуаров: например, держателя монитора SmallRig 2903 или 2905, или SmallRig 2070 Magic Arm.

Благодаря встроенному магнитному креплению шестигранный ключ, необходимый для затяжки ручки, всегда будет под рукой. Кроме этого, в комплект входит барашковый винт для регулировки угла наклона кронштейна DJI R Briefcase Handle без использования инструмента. Дополнительно уменьшить нагрузку на руки можно с помощью плечевого ремня SmallRig KPAC2466 (продается отдельно).

Обратите внимание:

Максимальная допустимая нагрузка: 6 кг

Для использования со стабилизатором DJI RSC 2 необходимо приобрести рукоятку DJI R Briefcase Handle .

Характеристики