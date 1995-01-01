Быстросъемная площадка SmallRig 3158B стандарта Manfrotto 500, для DJI RS
Код товара : УТ-00073890
Артикул : 3158B
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Тип аксессуара
Площадки
Описание
Быстросъемная площадка выполнена по стандарту Manfrotto 500: форма «ласточкин хвост», ширина основания 49.5 мм, высота 18.5 мм, длина 13 см. Может использоваться вместо площадок Manfrotto 501PL, 500PLONG, 501PLONG, 504PLONG, 509PLONG с определенными штативными головками Manfrotto, стабилизаторами DJI Ronin-S, RS 2, RSC 2, RS 3, RS 3 Pro и креплениями других производителей, выполненными под этот стандарт.
Миллиметровая шкала позволяет запомнить положение камеры для быстрой балансировки при повторной установке. На переднем торце имеется 3 резьбовых отверстия М4 для установки подпорки объектива или фокусировочного мотора DJI Follow Focus. Снизу на пластине сделано гнездо 1/4" для крепления грузиков-противовесов. Площадка также совместима с комплектом противовесов SmallRig 3125, который поможет при работе с тяжелой длиннофокусной оптикой.
Снизу на площадке также установлена съемная зубчатая рейка, которая совместима с механизмом тонкой балансировки таких стабилизаторов как DJI RS 2, RS 3, RS 3 Pro и др.
Площадка идет в комплекте с 2 винтами (1/4"-20 и 3/8"-16), которые могут использоваться как совместно, так и по отдельности.
Характеристики
- Размеры: 129 х 49.5 х 18.5 мм
- Размеры упаковки: 175 х 75 х 20 мм
- Вес: 88 г
- Вес брутто: 124 г
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
Совместимость:
- Стабилизаторы DJI Ronin-S, RS 2, RSC 2, RS 3, RS 3 Pro
- Штативные головки Manfrotto: MVH500A, MVH500AH, MVH502A, MVH502AH, 504HD, 509HD, MVA513W, MVA515W, MVA525W, 519, 577, 503HDV, 595B