Площадка SmallRig 3154 быстросъемная, Arca Swiss, для DJI RS 2/ RS 3 / RS 3 Pro / RSC 2

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Код товара: УТ-00058081 Артикул: 3154 Код товара: УТ-00058081 Артикул: 3154 Тип аксессуара Площадки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Площадки Описание Быстросъемная площадка с креплением Arca для стабилизаторов DJI RS. Площадка чуть больше стандартных площадок системы Arca, и оптимизирована для больших камер, таких как Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K или 4K. Совместимые стабилизаторы: DJI RSC 2

DJI RS 2

DJI RS 3

DJI RS 3 Pro Видео Наш обзор

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