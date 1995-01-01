Быстросъемная площадка с креплением Arca для стабилизаторов DJI RS. Площадка чуть больше стандартных площадок системы Arca, и оптимизирована для больших камер, таких как Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K или 4K.
Совместимые стабилизаторы:
DJI RSC 2
DJI RS 2
DJI RS 3
DJI RS 3 Pro
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.