Площадка SmallRig 3154 быстросъемная, Arca Swiss, для DJI RS 2/ RS 3 / RS 3 Pro / RSC 2
Код товара : УТ-00058081
Артикул : 3154
1 590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Быстросъемная площадка с креплением Arca для стабилизаторов DJI RS. Площадка чуть больше стандартных площадок системы Arca, и оптимизирована для больших камер, таких как Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K или 4K.
Совместимые стабилизаторы:
- DJI RSC 2
- DJI RS 2
- DJI RS 3
- DJI RS 3 Pro