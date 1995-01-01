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Площадка SmallRig 3154 быстросъемная, Arca Swiss, для DJI RS 2/ RS 3 / RS 3 Pro / RSC 2

  • 3154 быстросъемная, Arca Swiss, для DJI RS 2/ RS 3 / RS 3 Pro / RSC 2
  • 3154 быстросъемная, Arca Swiss, для DJI RS 2/ RS 3 / RS 3 Pro / RSC 2
  • 3154 быстросъемная, Arca Swiss, для DJI RS 2/ RS 3 / RS 3 Pro / RSC 2
  • 3154 быстросъемная, Arca Swiss, для DJI RS 2/ RS 3 / RS 3 Pro / RSC 2
  • 3154 быстросъемная, Arca Swiss, для DJI RS 2/ RS 3 / RS 3 Pro / RSC 2
  • 3154 быстросъемная, Arca Swiss, для DJI RS 2/ RS 3 / RS 3 Pro / RSC 2
  • 3154 быстросъемная, Arca Swiss, для DJI RS 2/ RS 3 / RS 3 Pro / RSC 2
  • 3154 быстросъемная, Arca Swiss, для DJI RS 2/ RS 3 / RS 3 Pro / RSC 2
  • 3154 быстросъемная, Arca Swiss, для DJI RS 2/ RS 3 / RS 3 Pro / RSC 2
Код товара:УТ-00058081
Артикул:3154

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Быстросъемная площадка с креплением Arca для стабилизаторов DJI RS. Площадка чуть больше стандартных площадок системы Arca, и оптимизирована для больших камер, таких как Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K или 4K.

Совместимые стабилизаторы:

  • DJI RSC 2
  • DJI RS 2
  • DJI RS 3
  • DJI RS 3 Pro