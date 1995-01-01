Держатель с противовесом SmallRig 3125 для стабилизаторов DJI, Zhiyun, Moza
Код товара:УТ-00047937
Артикул:3125
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг
Страна производстваКитай
Вид стабилизатораАксессуары
Описание
Держатель с противовесом SmallRig 3125 крепится к задней части площадки типа Manfrotto (ширина в основании 50 мм), позволяя тем самым уравновесить камеры с длиннофокусными объективами или большие видеокамеры (такие как Canon EOS C200). Совместимость: стабилизаторы DJI Ronin-S, RS 2, RSC 2, RS3 / RS4 серии, Zhiyun Crane 2S, 3S, Weebill-S и другие. В комплекте держатель и 2 грузика по 100 г, дополнительные грузики можно приобрести отдельно.
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
- Размеры: 73.5 х 23 х 14 мм
- Вес: 236 г
Совместимые стабилизаторы:
- DJI RS2, RSC 2
- DJI RS3, RS3 Pro
- DJI RS4, RS4 Pro
- DJI Ronin-S
- ZHIYUN Crane 2S, 3S
- ZHIYUN Weebill-S
- Moza Air 2
- Moza AirCross 2
- другие модели с площадками Manfrotto (50 мм)