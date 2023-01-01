Держатель с противовесом SmallRig 3125 крепится к площадкам, совместимым со стандартом Arca Swiss (стабилизаторы DJI Ronin-S, RS 2, RSC 2, Zhiyun Crane 2S, 3S, Weebill-S и др.). Позволяет уравновесить камеры с длиннофокусными объективами или большие видеокамеры (такие как Canon EOS C200). В комплекте держатель и 2 грузика по 100 г.