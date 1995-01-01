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Держатель с противовесом SmallRig 3125 для стабилизаторов DJI, Zhiyun, Moza

  • 3125 для стабилизаторов DJI, Zhiyun, Moza
  • 3125 для стабилизаторов DJI, Zhiyun, Moza
  • 3125 для стабилизаторов DJI, Zhiyun, Moza
  • 3125 для стабилизаторов DJI, Zhiyun, Moza
  • 3125 для стабилизаторов DJI, Zhiyun, Moza
  • 3125 для стабилизаторов DJI, Zhiyun, Moza
  • 3125 для стабилизаторов DJI, Zhiyun, Moza
  • 3125 для стабилизаторов DJI, Zhiyun, Moza
  • 3125 для стабилизаторов DJI, Zhiyun, Moza
  • 3125 для стабилизаторов DJI, Zhiyun, Moza
  • 3125 для стабилизаторов DJI, Zhiyun, Moza
  • 3125 для стабилизаторов DJI, Zhiyun, Moza
  • 3125 для стабилизаторов DJI, Zhiyun, Moza
Код товара:УТ-00047937
Артикул:3125

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Держатель с противовесом SmallRig 3125 крепится к задней части площадки типа Manfrotto (ширина в основании 50 мм), позволяя тем самым уравновесить камеры с длиннофокусными объективами или большие видеокамеры (такие как Canon EOS C200). Совместимость: стабилизаторы DJI Ronin-S, RS 2, RSC 2, RS3 / RS4 серии, Zhiyun Crane 2S, 3S, Weebill-S и другие. В комплекте держатель и 2 грузика по 100 г, дополнительные грузики можно приобрести отдельно.

  • Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
  • Размеры: 73.5 х 23 х 14 мм
  • Вес: 236 г

Совместимые стабилизаторы:

  • DJI RS2, RSC 2
  • DJI RS3, RS3 Pro
  • DJI RS4, RS4 Pro
  • DJI Ronin-S
  • ZHIYUN Crane 2S, 3S
  • ZHIYUN Weebill-S
  • Moza Air 2
  • Moza AirCross 2
  • другие модели с площадками Manfrotto (50 мм)