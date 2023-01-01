Держатель с противовесом SmallRig 3125 для стабилизаторов DJI, Zhiyun, Moza
Код товара : УТ-00047937
Артикул : 3125
3 290 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.256
Описание
Держатель с противовесом SmallRig 3125 крепится к площадкам, совместимым со стандартом Arca Swiss. Позволяет уравновесить камеры с длиннофокусными объективами или большие видеокамеры (такие как Canon EOS C200). В комплекте держатель и 2 грузика по 100 г.
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
- Размеры: 73.5 х 23 х 14 мм
- Вес: 236 г
Совместимые стабилизаторы:
- DJI RS 2, RSC 2
- DJI RS 3, RS 3 Pro
- DJI Ronin-S
- ZHIYUN Crane 2S, 3S
- ZHIYUN Weebill-S
- Moza Air 2
- Moza AirCross 2