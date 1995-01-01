Держатель с противовесом SmallRig 3125 крепится к задней части площадки типа Manfrotto (ширина в основании 50 мм), позволяя тем самым уравновесить камеры с длиннофокусными объективами или большие видеокамеры (такие как Canon EOS C200). Совместимость: стабилизаторы DJI Ronin-S, RS 2, RSC 2, RS3 / RS4 серии, Zhiyun Crane 2S, 3S, Weebill-S и другие. В комплекте держатель и 2 грузика по 100 г, дополнительные грузики можно приобрести отдельно.

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь

Размеры: 73.5 х 23 х 14 мм

Вес: 236 г

Совместимые стабилизаторы: