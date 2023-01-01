Площадка SmallRig 3061 выполняет те же функции, что и оригинальная нижняя площадка стабилизаторов DJI RS 2 и RSC 2. Она отличается только чуть большей длиной, чуть меньшим весом, а также другим типом фиксации: вместо рычажка оригинальной площадки здесь используется винт с широкой цилиндрической головкой. Площадку можно использовать качестве замены при утере оригинальной, или хранить в качестве запасной.