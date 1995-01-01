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Площадка SmallRig 3061 для DJI Ronin серии

  • 3061 для DJI RS 2 / RS 3 / RS 3 Pro / RSC 2
  • 3061 для DJI RS 2 / RS 3 / RS 3 Pro / RSC 2
  • 3061 для DJI RS 2 / RS 3 / RS 3 Pro / RSC 2
  • 3061 для DJI RS 2 / RS 3 / RS 3 Pro / RSC 2
  • 3061 для DJI RS 2 / RS 3 / RS 3 Pro / RSC 2
  • 3061 для DJI RS 2 / RS 3 / RS 3 Pro / RSC 2
  • 3061 для DJI RS 2 / RS 3 / RS 3 Pro / RSC 2
  • 3061 для DJI RS 2 / RS 3 / RS 3 Pro / RSC 2
  • 3061 для DJI RS 2 / RS 3 / RS 3 Pro / RSC 2
  • 3061 для DJI RS 2 / RS 3 / RS 3 Pro / RSC 2
  • 3061 для DJI RS 2 / RS 3 / RS 3 Pro / RSC 2
  • 3061 для DJI RS 2 / RS 3 / RS 3 Pro / RSC 2
  • 3061 для DJI RS 2 / RS 3 / RS 3 Pro / RSC 2
Код товара:УТ-00048053
Артикул:3061

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Площадка SmallRig 3061 выполняет те же функции, что и оригинальная нижняя площадка стабилизаторов DJI. Она отличается только чуть большей длиной, чуть меньшим весом, а также другим типом фиксации: вместо рычажка оригинальной площадки здесь используется винт с широкой цилиндрической головкой. Площадку можно использовать качестве замены при утере оригинальной, или хранить в качестве запасной.

  • Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
  • Размеры: 140 х 49.5 х 15.8 мм

Вес: 90 г

Совместимые стабилизаторы:

  • DJI Ronin-S
  • DJI RSC 2
  • DJI RS 2
  • DJI RS 3
  • DJI RS 3 Pro
  • DJI RS 4
  • DJI RS 4 Pro