Площадка SmallRig 3061 для DJI Ronin серии
Код товара:УТ-00048053
Артикул:3061
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг
Страна производстваКитай
Вид стабилизатораАксессуары
Описание
Площадка SmallRig 3061 выполняет те же функции, что и оригинальная нижняя площадка стабилизаторов DJI. Она отличается только чуть большей длиной, чуть меньшим весом, а также другим типом фиксации: вместо рычажка оригинальной площадки здесь используется винт с широкой цилиндрической головкой. Площадку можно использовать качестве замены при утере оригинальной, или хранить в качестве запасной.
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
- Размеры: 140 х 49.5 х 15.8 мм
Вес: 90 г
Совместимые стабилизаторы:
- DJI Ronin-S
- DJI RSC 2
- DJI RS 2
- DJI RS 3
- DJI RS 3 Pro
- DJI RS 4
- DJI RS 4 Pro