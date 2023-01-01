Площадка SmallRig 3061 для DJI RS 2 / RS 3 / RS 3 Pro / RSC 2
Код товара : УТ-00048053
Артикул : 3061
3 590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.122
Описание
Площадка SmallRig 3061 выполняет те же функции, что и оригинальная нижняя площадка стабилизаторов DJI RS 2 и RSC 2. Она отличается только чуть большей длиной, чуть меньшим весом, а также другим типом фиксации: вместо рычажка оригинальной площадки здесь используется винт с широкой цилиндрической головкой. Площадку можно использовать качестве замены при утере оригинальной, или хранить в качестве запасной.
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
- Размеры: 140 х 49.5 х 15.8 мм
Вес: 90 г
Совместимые стабилизаторы:
- DJI RS 2
- DJI RS 3
- DJI RS 3 Pro
- DJI RSC 2
- DJI Ronin-S