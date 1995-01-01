Описание

SmallRig 3043B - это высококачественный HDMI-кабель, специально разработанный для использования с навесным оборудованием. Он совместим с цифровыми камерами, внешними мониторами, видеосендерами и другими устройствами с разъемами Micro HDMI.

Кабель соответствует стандарту HDMI 2.0, и поддерживает разрешение до 4K при 60 Гц. А благодаря ультратонкому дизайну, он значительно тоньше и мягче, чем обычные кабели HDMI. Низкопрофильные разъемы кабеля не перекрывают доступ к соседним портам камеры. Входящая в комплект стяжка позволяет аккуратно закрепить кабель на оборудовании.

Основные особенности:

Высококачественный HDMI кабель с разъемами HDMI - Micro HDMI.

Поддержка стандарта HDMI 2.0, разрешение до 4K при 60 Гц.

Оплетка мягче и тоньше чем у обычного кабеля HDMI. Диаметр всего 3,6 мм.

Длина кабеля 55 см, идеально подходит для установки оборудования на камере.

В комплект входит стяжка для кабеля.

Совместимое оборудование: Sony A7RIV, A9II, A7III, A6600, Canon R5/R6, FUJIFILM X-T3, FUJIFILM X-T4, SIGMA fp и др.