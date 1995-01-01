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    Кабель SmallRig 3043B Ultra Slim 4K HDMI, D-A, 55 см

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    Код товара : УТ-00076263

    Артикул : 3043B

    • 3043B Ultra Slim 4K HDMI, D-A, 55 см
    • 3043B Ultra Slim 4K HDMI, D-A, 55 см
    • 3043B Ultra Slim 4K HDMI, D-A, 55 см
    • 3043B Ultra Slim 4K HDMI, D-A, 55 см
    • 3043B Ultra Slim 4K HDMI, D-A, 55 см
    • 3043B Ultra Slim 4K HDMI, D-A, 55 см
    • 3043B Ultra Slim 4K HDMI, D-A, 55 см
    • 3043B Ultra Slim 4K HDMI, D-A, 55 см
    • 3043B Ultra Slim 4K HDMI, D-A, 55 см
    • 3043B Ultra Slim 4K HDMI, D-A, 55 см
    • 3043B Ultra Slim 4K HDMI, D-A, 55 см

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    1 290 ₽

    Гарантия производителя 1 год

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
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    Описание

    SmallRig 3043B - это высококачественный HDMI-кабель, специально разработанный для использования с навесным оборудованием. Он совместим с цифровыми камерами, внешними мониторами, видеосендерами и другими устройствами с разъемами Micro HDMI.

    Кабель соответствует стандарту HDMI 2.0, и поддерживает разрешение до 4K при 60 Гц. А благодаря ультратонкому дизайну, он значительно тоньше и мягче, чем обычные кабели HDMI. Низкопрофильные разъемы кабеля не перекрывают доступ к соседним портам камеры. Входящая в комплект стяжка позволяет аккуратно закрепить кабель на оборудовании.

    Основные особенности:

    • Высококачественный HDMI кабель с разъемами HDMI - Micro HDMI.
    • Поддержка стандарта HDMI 2.0, разрешение до 4K при 60 Гц.
    • Оплетка мягче и тоньше чем у обычного кабеля HDMI. Диаметр всего 3,6 мм.
    • Длина кабеля 55 см, идеально подходит для установки оборудования на камере.
    • В комплект входит стяжка для кабеля.

    Совместимое оборудование: Sony A7RIV, A9II, A7III, A6600, Canon R5/R6, FUJIFILM X-T3, FUJIFILM X-T4, SIGMA fp и др.

    • Материал оплетки: ПВХ
    • Размеры: 55 х 18.9 х 9.5 мм
    • Вес: 16 г 
    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.