Кабель SmallRig 3042B Ultra Slim 4K HDMI A / D, 35 см
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Характеристики
Описание
SmallRig 3042 это высококачественный HDMI-кабель, специально разработанный для использования с навесным оборудованием. Он совместим с цифровыми камерами, внешними мониторами, видеосендерами и другими устройствами с разъемами HDMI A и HDMI Micro D. Кабель соответствует стандарту HDMI 2.0, и поддерживает разрешение до 4K при 60 Гц. А благодаря тонкому дизайну, он значительно тоньше и мягче, чем обычные кабели HDMI. Коннекторы небольшого размера не перекрывают доступ к соседним портам камеры. Cтяжка c липучкой велкро позволяет аккуратно смотать кабель для хранения.
Основные особенности:
- Высококачественный HDMI кабель с разъемами HDMI - Micro HDMI.
- Поддержка стандарта HDMI 2.0, разрешение до 4K при 60 Гц.
- Оплетка мягче и тоньше чем у обычного кабеля HDMI. Диаметр всего 3,6 мм.
- Длина кабеля 35 см, идеально подходит для установки оборудования на камере.
- В комплект входит стяжка для кабеля.
Совместимое оборудование: Sony A7RIV, A9II, A7III, A6600, Canon R5/R6, FUJIFILM X-T3, FUJIFILM X-T4, SIGMA fp и др
- Размеры: 350 х 17 х 8.5 мм
- Размеры упаковки: 100 х 100 х 15 мм
- Вес нетто: 16 г
- Вес брутто: 30 г
- Материал оплетки: ТПЭ