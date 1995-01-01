Кабель SmallRig 4K HDMI 2.0 Ultra Slim C-A, 55 см (3041)
Код товара:УТ-00050412
Артикул:3041
Товар не найден
Характеристики
Разъем кабеляHDMI
Вес (брутто), кг0.049
Описание
Кабель SmallRig 4K HDMI Ultra Slim тоньше обычного, что обеспечивает ему повышенную гибкость. Корпуса штекеров также уменьшены, чтобы не создавать помех подключению других кабелей в соседние разъемы камеры. HDMI 2.0: кабель поддерживает передачу 4К видео с разрешением до 60 кадров/с. Все это делает данный кабель отличным выбором для подключения к камере внешнего монитора. Длина кабеля составляет 55 см, в комплекте идет застежка для фиксации.
Совместимость: камеры с HDMI type C (Mini) разъемом.
Nikon Z6, Z6 II, Z7, Z7 II, Canon EOS R, EOS RP, 5D Mark IV и так далее.
Материал оплетки: ПВХ
Размеры: 55 х 18.9 х 9.5 мм
Вес: 16 г