Кабель SmallRig 4K HDMI 2.0 Ultra Slim C-A, 55 см (3041)
Код товара : УТ-00050412
Артикул : 3041
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.049
Описание
Кабель SmallRig 4K HDMI Ultra Slim тоньше обычного, что обеспечивает ему повышенную гибкость. Корпуса штекеров также уменьшены, чтобы не создавать помех подключению других кабелей в соседние разъемы камеры. HDMI 2.0: кабель поддерживает передачу 4К видео с разрешением до 60 кадров/с. Все это делает данный кабель отличным выбором для подключения к камере внешнего монитора. Длина кабеля составляет 55 см, в комплекте идет застежка для фиксации.
Совместимость: камеры с HDMI type C (Mini) разъемом.
Nikon Z6, Z6 II, Z7, Z7 II, Canon EOS R, EOS RP, 5D Mark IV и так далее.
Материал оплетки: ПВХ
Размеры: 55 х 18.9 х 9.5 мм
Вес: 16 г