Кабель SmallRig 4K HDMI Ultra Slim тоньше обычного, что обеспечивает ему повышенную гибкость. Корпуса штекеров также уменьшены, чтобы не создавать помех подключению других кабелей в соседние разъемы камеры. HDMI 2.0: кабель поддерживает передачу 4К видео с разрешением до 60 кадров/с. Все это делает данный кабель отличным выбором для подключения к камере внешнего монитора. Длина кабеля составляет 55 см, в комплекте идет застежка для фиксации.