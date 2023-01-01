Ручка SmallRig 3028C Sling Handgrip напрямую совместима со стабилизаторами DJI RS 2 / RSC 2 / RS 3 / RS 3 Pro / RS 3 mini, для других моделей (Ronin-S, -SC) потребуется дополнительно приобрести крепление-адаптер под планку НАТО. На ручке расположено несколько гнезд 1/4" и Arri 3/8", куда можно установить такие аксессуары как, например, внешний монитор. Положение рукоятки регулируется в диапазоне 180°.