Ручка SmallRig 3028C Sling Handgrip для стабилизаторов DJI

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Код товара: УТ-00070554 Артикул: 3028C Код товара: УТ-00070554 Артикул: 3028C Максимальная нагрузка 6000 Вид стабилизатора Аксессуары Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Максимальная нагрузка 6000 Вид стабилизатора Аксессуары Описание Ручка SmallRig 3028C Sling Handgrip напрямую совместима со стабилизаторами DJI RS 2 / RSC 2 / RS 3 / RS 3 Pro / RS 3 Mini / RS 4 / RS 4 Pro / RS5, для других моделей (Ronin-S, -SC) потребуется дополнительно приобрести крепление-адаптер c планкой НАТО. На ручке расположено несколько гнезд 1/4" и Arri 3/8", куда можно установить такие аксессуары как, например, внешний монитор. Положение рукоятки регулируется в диапазоне 180°. Материалы: алюминиевый сплав, накладка из силикона

Размеры: 199.0 x 68.3 x 54.5 мм

Вес: 310 г Видео Наш обзор

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