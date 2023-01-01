Ручка SmallRig 3028C Sling Handgrip для стабилизаторов DJI
Код товара : УТ-00070554
Артикул : 3028C
7 390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Описание
Ручка SmallRig 3028C Sling Handgrip напрямую совместима со стабилизаторами DJI RS 2 / RSC 2 / RS 3 / RS 3 Pro / RS 3 mini, для других моделей (Ronin-S, -SC) потребуется дополнительно приобрести крепление-адаптер под планку НАТО. На ручке расположено несколько гнезд 1/4" и Arri 3/8", куда можно установить такие аксессуары как, например, внешний монитор. Положение рукоятки регулируется в диапазоне 180°.
Материалы: алюминиевый сплав, накладка из силикона
Размеры: 199.0 x 68.3 x 54.5 мм
Вес: 310 г