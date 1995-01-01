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Ручка SmallRig 3028C Sling Handgrip для стабилизаторов DJI

  • 3028C Sling Handgrip для стабилизаторов DJI RS 2/RSC 2
  • 3028C Sling Handgrip для стабилизаторов DJI RS 2/RSC 2
  • 3028C Sling Handgrip для стабилизаторов DJI RS 2/RSC 2
  • 3028C Sling Handgrip для стабилизаторов DJI RS 2/RSC 2
  • 3028C Sling Handgrip для стабилизаторов DJI RS 2/RSC 2
  • 3028C Sling Handgrip для стабилизаторов DJI RS 2/RSC 2
  • 3028C Sling Handgrip для стабилизаторов DJI RS 2/RSC 2
  • 3028C Sling Handgrip для стабилизаторов DJI RS 2/RSC 2
  • 3028C Sling Handgrip для стабилизаторов DJI RS 2/RSC 2
  • 3028C Sling Handgrip для стабилизаторов DJI RS 2/RSC 2
  • 3028C Sling Handgrip для стабилизаторов DJI RS 2/RSC 2
  • 3028C Sling Handgrip для стабилизаторов DJI RS 2/RSC 2
  • 3028C Sling Handgrip для стабилизаторов DJI RS 2/RSC 2
  • 3028C Sling Handgrip для стабилизаторов DJI RS 2/RSC 2
  • 3028C Sling Handgrip для стабилизаторов DJI RS 2/RSC 2
Код товара:УТ-00070554
Артикул:3028C

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Ручка SmallRig 3028C Sling Handgrip напрямую совместима со стабилизаторами DJI RS 2 / RSC 2 / RS 3 / RS 3 Pro / RS 3 Mini / RS 4 / RS 4 Pro / RS5, для других моделей (Ronin-S, -SC) потребуется дополнительно приобрести крепление-адаптер c планкой НАТО. На ручке расположено несколько гнезд 1/4" и Arri 3/8", куда можно установить такие аксессуары как, например, внешний монитор. Положение рукоятки регулируется в диапазоне 180°.

  • Материалы: алюминиевый сплав, накладка из силикона
  • Размеры: 199.0 x 68.3 x 54.5 мм
  • Вес: 310 г