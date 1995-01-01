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Держатель монитора SmallRig 3026B для DJI RS 2 / RSC 2

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072486 Артикул : 3026B

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Держатель монитора SmallRig 3026B устанавливается в одну из планок НАТО, которые расположены с обеих сторон рукоятки стабилизаторов DJI RS 2 и RSC 2. Подпружиненная шпилька предотвращает соскальзывание, если вы недостаточно крепко зафиксируете зажим. Крепление позволяет регулировать наклон монитора в пределах 170°. Сверху расположен «холодный башмак», сбоку – штативное гнездо 1/4", сверху – еще 2 гнезда 1/4", что позволяет закрепить на SmallRig 3026B еще 2-3 аксессуара. Задать вопрос 5 390 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Держатель монитора SmallRig 3026B устанавливается в одну из планок НАТО, которые расположены с обеих сторон рукоятки стабилизаторов DJI RS 2 и RSC 2. Подпружиненная шпилька предотвращает соскальзывание, если вы недостаточно крепко зафиксируете зажим. Крепление позволяет регулировать наклон монитора в пределах 170°. Сверху расположен «холодный башмак», сбоку – штативное гнездо 1/4", сверху – еще 2 гнезда 1/4", что позволяет закрепить на SmallRig 3026B еще 2-3 аксессуара. Характеристики: Материалы: алюминиевый сплав

Размеры: 152.6 x 54.8 x 38.0 мм

Вес: 125 г Совместимость: DJI RS 2

DJI RSC 2

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