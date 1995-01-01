Держатель монитора SmallRig 3026B для DJI RS 2 / RSC 2
Код товара : УТ-00072486
Артикул : 3026B
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Держатель монитора SmallRig 3026B устанавливается в одну из планок НАТО, которые расположены с обеих сторон рукоятки стабилизаторов DJI RS 2 и RSC 2. Подпружиненная шпилька предотвращает соскальзывание, если вы недостаточно крепко зафиксируете зажим. Крепление позволяет регулировать наклон монитора в пределах 170°. Сверху расположен «холодный башмак», сбоку – штативное гнездо 1/4", сверху – еще 2 гнезда 1/4", что позволяет закрепить на SmallRig 3026B еще 2-3 аксессуара.
Характеристики:
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры: 152.6 x 54.8 x 38.0 мм
- Вес: 125 г
Совместимость:
- DJI RS 2
- DJI RSC 2