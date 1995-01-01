Система фоллоу-фокус SmallRig 3010C Mini Follow Focus
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Характеристики
Описание
Конструкция фоллоу-фокуса позволяет быстро переключаться между выбранным диапазоном регулировки и полным ходом кольца фокусировки. Маркировочное кольцо легко снимается и заменяется. Эргономичная ручка и специальное силиконовое покрытие обеспечивают точное управление фокусировкой и удобную съемку как с рук, так и со штатива.
Фоллоу-фокус SmallRig 3010С повышает удобство, точность и скорость фокусировки в ручном режиме. Он совместим с большинством цифровых зеркальных и системных камер, и может быть установлен, как с левой, так и с правой стороны от объектива.
Для передачи вращения на кольцо фокусировки используется разъемный зубчатый хомут SmallRig 3284 Focus Gear Ring или специальное силиконовое кольцо SmallRig 3852 (устанавливается на зубчатое колесо M0.8-43T и вращает кольцо фокусировки за счет трения, без использования зубчатого хомута).
Фоллоу-фокус комплектуется зубчатым колесом SmallRig 3284 M0.8-43T (0.8 MOD).
Комплектация:
- привод
- зубчатое колесо M0.8-43T
- направляющая 15 мм
- зажим для направляющей (NATO)
- зубчатый хомут
- силиконовое кольцо
- шестигранный ключ
Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:
1. Силиконовое кольцо SmallRig 3852 совместимо только с зубчатым колесом M0.8-43T.
2. Чтобы избежать проскальзывания при использовании кольца SmallRig 3852, убедитесь, что оно плотно прилегает к кольцу фокусировки объектива (особенно у моделей с зумом).
3. Силиконовое кольцо SmallRig 3852 предназначено для использования только с объективами зеркальных/беззеркальных фотокамер не имеющих встроенных зубчатых колец фокусировки. При использовании с кинообъектива необходимо снять силиконовое кольцо SmallRig 3852.
4. Зубчатый хомут SmallRig 3284 Focus Gear Ring может быть использован с объективами с диаметром кольца фокусировки до 114мм.