Описание

Конструкция фоллоу-фокуса позволяет быстро переключаться между выбранным диапазоном регулировки и полным ходом кольца фокусировки. Маркировочное кольцо легко снимается и заменяется. Эргономичная ручка и специальное силиконовое покрытие обеспечивают точное управление фокусировкой и удобную съемку как с рук, так и со штатива.

Фоллоу-фокус SmallRig 3010С повышает удобство, точность и скорость фокусировки в ручном режиме. Он совместим с большинством цифровых зеркальных и системных камер, и может быть установлен, как с левой, так и с правой стороны от объектива.

Для передачи вращения на кольцо фокусировки используется разъемный зубчатый хомут SmallRig 3284 Focus Gear Ring или специальное силиконовое кольцо SmallRig 3852 (устанавливается на зубчатое колесо M0.8-43T и вращает кольцо фокусировки за счет трения, без использования зубчатого хомута).

Фоллоу-фокус комплектуется зубчатым колесом SmallRig 3284 M0.8-43T (0.8 MOD).

Комплектация:

привод

зубчатое колесо M0.8-43T

направляющая 15 мм

зажим для направляющей (NATO)

зубчатый хомут

силиконовое кольцо

шестигранный ключ

Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:

1. Силиконовое кольцо SmallRig 3852 совместимо только с зубчатым колесом M0.8-43T.

2. Чтобы избежать проскальзывания при использовании кольца SmallRig 3852, убедитесь, что оно плотно прилегает к кольцу фокусировки объектива (особенно у моделей с зумом).

3. Силиконовое кольцо SmallRig 3852 предназначено для использования только с объективами зеркальных/беззеркальных фотокамер не имеющих встроенных зубчатых колец фокусировки. При использовании с кинообъектива необходимо снять силиконовое кольцо SmallRig 3852.

4. Зубчатый хомут SmallRig 3284 Focus Gear Ring может быть использован с объективами с диаметром кольца фокусировки до 114мм.