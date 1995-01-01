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Кабель SmallRig 2971B Sony Multi-Camera Control для ручек управления SmallRig

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Код товара: УТ-00071454 Артикул: 2971B Код товара: УТ-00071454 Артикул: 2971B Разъем кабеля USB тип С Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Разъем кабеля USB тип С Описание Кабель управления SmallRig 2971B предназначен для дистанционного включения/выключения записи на камерах Sony (с разъемом Multi-Terminal) с помощью ручек управления SmallRig 3322, 3323, 3324. Кабель оснащен разъемом Multi-Terminal с одной стороны и USB-C с другой, его общая длина составляет 32 см. Совместимость: Ручки управления SmallRig 3322, 3323, 3324

Беспроводная система фокусировки SmallRig 3781, 3782, 3918. Совместимые камеры: Sony A7 / A7R / A7S / A7II / A7RII / A7SII / A7SIII / FX3 / A7II I/ A7RIII /A7 IV / A7RIV / A9 / A9II

A5100 / A6000 / A6100 / A6300 / A6400 / A6500 / A6600

RX100III / RX100IV / RX100V / RX100VI / RX100VII Видео Наш обзор

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