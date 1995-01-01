Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Кабель SmallRig 2971B Sony Multi-Camera Control для ручек управления SmallRig

  • 2971B Sony Multi-Camera Control для ручек управления SmallRig
  • 2971B Sony Multi-Camera Control для ручек управления SmallRig
  • 2971B Sony Multi-Camera Control для ручек управления SmallRig
  • 2971B Sony Multi-Camera Control для ручек управления SmallRig
  • 2971B Sony Multi-Camera Control для ручек управления SmallRig
  • 2971B Sony Multi-Camera Control для ручек управления SmallRig
  • 2971B Sony Multi-Camera Control для ручек управления SmallRig
  • 2971B Sony Multi-Camera Control для ручек управления SmallRig
  • 2971B Sony Multi-Camera Control для ручек управления SmallRig
Код товара:УТ-00071454
Артикул:2971B

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Кабель управления SmallRig 2971B предназначен для дистанционного включения/выключения записи на камерах Sony (с разъемом Multi-Terminal) с помощью ручек управления SmallRig 3322, 3323, 3324. Кабель оснащен разъемом Multi-Terminal с одной стороны и USB-C с другой, его общая длина составляет 32 см.

Совместимость:

  • Ручки управления SmallRig 3322, 3323, 3324
  • Беспроводная система фокусировки SmallRig 3781, 3782, 3918.

Совместимые камеры:

  • Sony A7 / A7R / A7S / A7II / A7RII / A7SII / A7SIII / FX3 / A7II I/ A7RIII /A7 IV / A7RIV / A9 / A9II
  • A5100 / A6000 / A6100 / A6300 / A6400 / A6500 / A6600
  • RX100III / RX100IV / RX100V / RX100VI / RX100VII