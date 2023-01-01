Кабель управления SmallRig 2971B предназначен для дистанционного включения/выключения записи на камерах Sony (с разъемом Multi-Terminal) с помощью ручек управления SmallRig 3322, 3323, 3324. Кабель оснащен разъемом Multi-Terminal с одной стороны и USB-C с другой, его общая длина составляет 32 см.