Кабель SmallRig 2957B Ultra Slim 4K HDMI A-A, 55 см
Код товара:УТ-00071453
Артикул:2957B
Товар не найден
Характеристики
Разъем кабеляHDMI
Описание
Кабель SmallRig 4K HDMI Ultra Slim тоньше обычного, что обеспечивает ему повышенную гибкость. Корпуса штекеров также уменьшены, чтобы не создавать помех подключению других кабелей в соседние разъемы камеры. HDMI 2.0: кабель поддерживает передачу 4К видео с разрешением до 60 кадров/с. Все это делает данный кабель отличным выбором для подключения к камере внешнего монитора. Длина кабеля составляет 55 см, в комплекте идет застежка для фиксации.
- Материал оплетки: ПВХ
- Размеры: 550 х 17 х 8.5 мм
- Вес: 21 г