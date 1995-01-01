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Кабель SmallRig 2957B Ultra Slim 4K HDMI A-A, 55 см

  • 2957B Ultra Slim 4K HDMI A-A, 55 см
  • 2957B Ultra Slim 4K HDMI A-A, 55 см
  • 2957B Ultra Slim 4K HDMI A-A, 55 см
  • 2957B Ultra Slim 4K HDMI A-A, 55 см
  • 2957B Ultra Slim 4K HDMI A-A, 55 см
  • 2957B Ultra Slim 4K HDMI A-A, 55 см
  • 2957B Ultra Slim 4K HDMI A-A, 55 см
  • 2957B Ultra Slim 4K HDMI A-A, 55 см
  • 2957B Ultra Slim 4K HDMI A-A, 55 см
Код товара:УТ-00071453
Артикул:2957B

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Кабель SmallRig 4K HDMI Ultra Slim тоньше обычного, что обеспечивает ему повышенную гибкость. Корпуса штекеров также уменьшены, чтобы не создавать помех подключению других кабелей в соседние разъемы камеры. HDMI 2.0: кабель поддерживает передачу 4К видео с разрешением до 60 кадров/с. Все это делает данный кабель отличным выбором для подключения к камере внешнего монитора. Длина кабеля составляет 55 см, в комплекте идет застежка для фиксации.

  • Материал оплетки: ПВХ
  • Размеры: 550 х 17 х 8.5 мм
  • Вес: 21 г