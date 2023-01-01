Кабель SmallRig 2957B Ultra Slim 4K HDMI A-A, 55 см
Код товара : УТ-00071453
Артикул : 2957B
1 290 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Описание
Кабель SmallRig 4K HDMI Ultra Slim тоньше обычного, что обеспечивает ему повышенную гибкость. Корпуса штекеров также уменьшены, чтобы не создавать помех подключению других кабелей в соседние разъемы камеры. HDMI 2.0: кабель поддерживает передачу 4К видео с разрешением до 60 кадров/с. Все это делает данный кабель отличным выбором для подключения к камере внешнего монитора. Длина кабеля составляет 55 см, в комплекте идет застежка для фиксации.
- Материал оплетки: ПВХ
- Размеры: 550 х 17 х 8.5 мм
- Вес: 21 г