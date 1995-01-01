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Кабель SmallRig 2956B Ultra Slim HDMI 2.0 A / A, 35 см

  • 2956B Ultra Slim HDMI 2.0 A / A, 35 см
  • 2956B Ultra Slim HDMI 2.0 A / A, 35 см
  • 2956B Ultra Slim HDMI 2.0 A / A, 35 см
  • 2956B Ultra Slim HDMI 2.0 A / A, 35 см
  • 2956B Ultra Slim HDMI 2.0 A / A, 35 см
  • 2956B Ultra Slim HDMI 2.0 A / A, 35 см
  • 2956B Ultra Slim HDMI 2.0 A / A, 35 см
  • 2956B Ultra Slim HDMI 2.0 A / A, 35 см
  • 2956B Ultra Slim HDMI 2.0 A / A, 35 см
  • 2956B Ultra Slim HDMI 2.0 A / A, 35 см
  • 2956B Ultra Slim HDMI 2.0 A / A, 35 см
Код товара:УТ-00071957
Артикул:2956B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Кабель SmallRig 2956B Ultra-Slim 4K HDMI 2.0 с полноразмерными штекерами (A / A) обеспечивает передачу изображения с разрешением до 4К 60p на внешний монитор, монитор-рекордер или видеосендер. Ультратонкий дизайн: толщина кабеля составляет всего 3.6 мм, поэтому он более гибкий по сравнению со стандартными. Коннекторы также сделаны максимально компактными, чтобы не мешать подключению проводов в соседние гнезда камеры. В комплекте идет сам кабель и кабельная стяжка-липучка.

  • Размеры: 350 х 17 х 8.5 мм
  • Размеры упаковки: 100 х 100 х 15 мм
  • Вес: 18 г
  • Вес брутто: 31 г
  • Материал оплетки: термополиуретан, ТПУ