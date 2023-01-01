Кабель SmallRig 2956B Ultra-Slim 4K HDMI 2.0 с полноразмерными штекерами (A / A) обеспечивает передачу изображения с разрешением до 4К 60p на внешний монитор, монитор-рекордер или видеосендер. Ультратонкий дизайн: толщина кабеля составляет всего 3.6 мм, поэтому он более гибкий по сравнению со стандартными. Коннекторы также сделаны максимально компактными, чтобы не мешать подключению проводов в соседние гнезда камеры. В комплекте идет сам кабель и кабельная стяжка-липучка.