Кабель SmallRig 2956B Ultra Slim HDMI 2.0 A / A, 35 см
Код товара : УТ-00071957
Артикул : 2956B
1 290 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Кабель SmallRig 2956B Ultra-Slim 4K HDMI 2.0 с полноразмерными штекерами (A / A) обеспечивает передачу изображения с разрешением до 4К 60p на внешний монитор, монитор-рекордер или видеосендер. Ультратонкий дизайн: толщина кабеля составляет всего 3.6 мм, поэтому он более гибкий по сравнению со стандартными. Коннекторы также сделаны максимально компактными, чтобы не мешать подключению проводов в соседние гнезда камеры. В комплекте идет сам кабель и кабельная стяжка-липучка.
- Размеры: 350 х 17 х 8.5 мм
- Размеры упаковки: 100 х 100 х 15 мм
- Вес: 18 г
- Вес брутто: 31 г
- Материал оплетки: термополиуретан, ТПУ
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